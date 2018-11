Afrique: Qwan Ki Do - Coup d'envoi de la 3e édition à Alger avec les épreuves techniques

Alger — La 3e édition du championnat d'Afrique des nations de Qwan Ki Do (garçons et filles) a débuté, vendredi à la Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf (Alger), avec les épreuves techniques (individuelles et par équipes) auxquelles prennent par les athlètes d'Algérie, Maroc, Sénégal, Cote d'Ivoire, Gabon entre autres.

La première partie du rendez-vous africain, consacrée aux compétitions techniques a vue la programmation des épreuves: catégorie ceinture noire (1re Dan) et catégorie ceinture noire 2e/4e Dan (garçons et filles), celle des vétérans (messieurs), la synchro par équipes, le Co Vo Dao ceinture noire 1re Dan et celle des détenteurs de la ceinture noire 2e/4e Dan, démonstration avec armes traditionnelles.

Le Championnat d'Afrique se poursuivra, dans l'après midi du vendredi avec la 2e partie prévue pour les épreuves de combat: Equipes nationales, Combat Gradés et ceintures noires masculine et féminine. La compétition verra la participation des athlètes d'Algérie, Gabon, Sénégal, Mali, Maroc, Egypte, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Congo, entre autres.

A l'issue de cette dernière activité programmée pour vendredi, une cérémonie de remise des médailles sera organisée pour les vainqueurs et champions d'Afrique dans chaque catégorie.

La journée du samedi sera consacrée au 7e Championnat international par clubs qui verra la participation huit clubs algériens, en plus des autres représentants le Maroc et quelques pays d'Europe à l'image de la France.

L'Algérie est représentée par: AAJEJ Bel Abbès, MCGC Gué de Constantine, Aissat-Idir (El Harrach), ARBE Alger-centre, NR Saoula, Widad Bab El-Oued, Raed Hassi Bahabah, CSAQ Ain Defla. Les clubs de France sont: ASC Créteil, COEGF Vigneaux, CMA Aubervilliers et CMAV Breuillet, et ceux du Maroc sont (club Feth et Club Central).

Les finales des épreuves des combats auront lieu, samedi à partir de 15h00.

Il est à rappeler que lors du précédent tournoi international des clubs, tenu en 2017 au Gabon, l'Algérie qui été représentée par Aïssat-Idir El-Harrach, MC Gué de Constantine, ARBE Alger-centre et ANCA Bouzaréah, avait remporté la première place.