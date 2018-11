Algérie: Rallye "Challenge Sahari" - Les Algériens et les Européens se partagent les titres de la 4e édition

ALGER - La quatrième édition du Rallye international d'Algérie, "Challenge Sahari", disputée du 1er au 8 novembre courant, sur une distance globale de 1200 km, partagée en sept étapes, a connu un partage équitable des titres mis en jeu, avec une nette domination des pilotes étrangers dans les épreuves de moto, au moment où leurs homologues algériens ont survolé toutes les épreuves auto.

En effet, si le continent européen s'est taillé la part du lion dans les deux épreuves moto (M1 et Open), les pilotes algériens, eux ont dominé les trois épreuves auto, à savoir : auto / prototype, auto /essence et auto/gasoil, en raflant huit podiums sur les neuf possibles.

En auto/Prototype, c'est le vainqueur de la première édition de ce Rallye-Raid, en 2015, Fodil Allahom qui s'est imposé en 2h 23:20.321, devant ses compatriotes Daoud Lahbaki et Choukry Akouf, respectivement deuxièmes et troisièmes, en 2h 35:14.965 et 3h 11:05.828.

Dans la spécialité auto / essence, c'est Lotfi Benmansour qui s'était imposé, en 2h 23:18.123 devant deux autres algériens, à savoir : Larbi Benrouzi en 3h 06:07.561 et Ahmed Benmir en 3h 14:43.358.

Enfin, dans la spécialité auto /gasoil, c'est l'Algérien Abdellah Dekakni qui s'est imposé, en 3h 21:54.644, devant le Belge Ronald Hobbik, deuxième en 3h 35:24.936 et un autre algérien, Sofiane Meghni, troisième en 5h 29:31. 419.

Les pilotes européens, quant à eux, ont dominé les épreuves moto, avec notamment les victoires du Britannique Janathan Blackburn dans la spécialité M1, en 2h 14:26.368, et de l'Italien Alexandro Rosso, dans la spécialité Open, en 2h 16:17.027.

En M1, le podium a été complété par le Français Laurent Webel, deuxième en 2h 15:26.111, et le Portugais Frederico Didi, troisième en 2h 16:07.560.

Enfin, dans la spécialité Moto "Open", le podium a été complété par les Britanniques Salt Dave et Christopher Kourk, respectivement deuxième et troisième, en 3h 25:56.561 et 3h 39:16.026.

Dans lauréats qui auraient pu être sérieusement bousculés par l'Italien Victor Rivera, qui était un des grands favoris de cette 4e édition du Rallye international d'Algérie et qui a dû abandonner à l'issue de la 5e étape, victime d'une blessure.

Plusieurs pilotes étrangers ont pris part à ce Rallye, dont certains habitués du célébrissime "Paris - Dakar", et dont la participation a eu pour effet de rehausser le niveau de la compétition.

Les motocyclistes algériens ont évoqué "le manque de moyens" et le "manque d'expérience" pour expliquer leur absence sur le podium de cette 4e édition du Rallye "Challenge Sahari", mais en promettant de "continuer à travailler" pour progresser et atteindre un meilleur niveau qui, à l'avenir, leur permettra d'obtenir de meilleurs résultats.

Quoique, les motocyclistes algériens jouissent déjà d'une très bonne réputation auprès des pilotes étrangers, n'ayant pas tari d'éloges les concernant, notamment, les Italiens, ayant salué leur "bon rendement".

Cette 4e édition du Rallye "Challenge Sahari international", dédiée à la mémoire du président de la fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) Chihab Baloul, décédé en septembre dernier d'une crise cardiaque, a enregistré la participation de 129 pilotes algériens et 62 étrangers, représentants 7 pays, à savoir : la Libye (7 participants), la Turquie (2 participants), la Grande-Bretagne (4 participants), le Portugal (8 participants), l'Espagne (1 participant), l'Italie (23 participants) et la France (17 participants).