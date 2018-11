Maroc: Ouverture à Casablanca du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse

La 5ème édition se poursuit jusqu'au 15 courant

La 5ème édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse s'est ouverte jeudi à Casablanca et se poursuivra jusqu'au 14 novembre courant, offrant aux visiteurs 13000 titres à découvrir.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'ouverture de ce salon, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a mis en exergue l'importance de cette manifestation qui vise notamment à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes.

Après avoir rappelé que ce salon s'inscrit dans le cadre du plan de son département, il a souligné que le ministère œuvre selon une approche participative grâce à la contribution de tous les autres acteurs dans le domaine de la culture et de l'édition.

Ce salon, a ajouté le ministre, est une occasion propice pour traduire la volonté du ministère qui veut transformer ce salon régional en un rendez-vous national.

A cette occasion, il a salué la grande performance de la petite Meriem Amjoune qui a remporté le concours "Défi de la lecture arabe" (Arab Reading Challenge) aux Émirats arabes unis, ce qui est à même de stimuler et d'encourager les enfants à lire pour lui emboîter le pas et remporter des prix internationaux dans le domaine de la lecture.

La première journée de ce salon a été marquée par l'hommage rendu aux enfants ayant participé au concours de l'Arab Reading Challenge.

Initié sous l'égide de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication de Casablanca-Settat, ce rendez-vous culturel, qui accueille le Liban comme invité d'honneur, est organisé notamment en partenariat avec le conseil de la préfecture de Casablanca, le Théâtre national Mohammed V et la préfecture d'arrondissement de Ain Chock, avec le soutien de la direction du livre, des bibliothèques et des archives.

Plusieurs activités au profit des enfants sont au programme de ce salon, tenu sous le thème "La culture et les valeurs de la citoyenneté" et auquel contribuent également l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) et les professionnels du livre outre les associations actives dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.

Ce salon offre un programme culturel aussi riche que varié, portant notamment sur des spectacles de théâtre, des présentations musicales, des ateliers pour la créativité et les arts et des programmes de formation, outre un espace dédié à la signature des nouvelles publications.

Le public attendu est estimé à 30.000 visiteurs.