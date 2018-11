Afrique: Ligue des champions - Koroki, l'adversaire du Jaraaf, engage un entraîneur malien (médias)

La manche aller des préliminaires aura lieu les 27 et 28 novembre, les matchs retour étant prévus les 4 et 5 décembre, annonce le site internet de la CAF.

Claude Le Roy, le sélectionneur des Eperviers du Togo, a fait appel à deux joueurs du champion du Togo, le gardien Fadil Soumano et l'attaquant Bodzroma Jean, pour son match contre l'Algérie, prévu pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

"Il reste dans le staff de Koroki. Il sera utilisé à d'autres fins (... ). N'ayant pas le diplôme requis pour être sur le banc d'un club qui joue la Ligue des champions, nous avons voulu renforcer le staff pour pouvoir atteindre l'objectif fixé, qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition", explique-t-il.

