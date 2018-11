Sénégal: Prix "Leadership local" - Des Collectivités territoriales et des journalistes distingués

Dakar — Les Prix "Leadership local" qui récompensent des pratiques et innovations en matière de participation citoyenne et de gouvernance territoriale ont été décenrés, vendredi, à Dakar, à cinq collectivités territoriales et à des journalistes et communicants.

Les villes de Kaolack et Thiès se sont illustrés dans cette première édition en remportant respectivement trois et deux prix dans les six différentes catégories.

Le "Prix Leadership local" a été lancé le 10 août dernier en vue de renforcer la dynamique de la participation citoyenne à la gouvernance territoriale.

Il a enregistré la participation de 82 dossiers des Collectivités territoriales. 27 candidatures ont été nominées et 18 ont été primés.

Le Conseil départemental de Kaolack, la ville de Thiès, la ville de Pikine Est, la commune de Passy, le conseil départemental de Tivaouane ont reçu les premiers prix.

Elles ont concouru sur six catégories : participation et engagement citoyen, transparence et reddition des comptes, efficacité et efficience budgétaire, inclusion, égalité et équité, transversalité et territorialisation, solidarité et assistance.

Le Conseil départemental de Kaolack qui a été primé à trois reprises a gagné deux premières places dans les catégories "participation et engagement citoyen et transversalité et territorialisation".

Il a obtenu la deuxième place dans la catégorie "transparence et reddition des comptes".

"La reddition des comptes, nous y croyons et tous les élus doivent y croire. C'est ce qui nous vaut ce deuxième prix. La mobilisation nous permet d'avoir plus de transparence dans la gestion locale", a dit le Président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye.

M. Ndiaye a indiqué que l'institution qu'il dirige a une "convention multi-acteurs avec les gouvernements locaux d'Afrique dans le cadre de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation".

"C'est cela qui nous a permis d'aller vers l'étranger, de créer le deuxième centre d'Afrique du coaching territorial au niveau du Sénégal. C'est un instrument que nous mettons à la disposition des collectivités territoriales du Sénégal", a-t-il dit.

La ville de Thiès a obtenu la première place dans la catégorie "transparence et reddition des comptes". La capitale du rail a aussi gagné une deuxième place dans la catégorie "participation et engagement citoyen".

La ville de Pikine Est a obtenu le premier prix dans la rubrique inclusion, égalité et équité de même que la commune de Passy dans la catégorie "efficience et efficacité budgétaire".

Le conseil départemental de Tivaouane arrive premier dans la catégorie "solidarité et assistance".

La journaliste Ngoudj Dieng du journal Le Quotidien a reçu le prix leadership local pour son reportage sur "la participation politique des femmes de la commune de Ngoudiane dans le développement local".

Ibrahima Diédhiou de la chaîne de télévision privée 2STV a également été primé pour son reportage sur "la gouvernance territoriale : l'exemple modèle de Toubacouta".