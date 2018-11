Sénégal: Rentrée universitaire - L'UGB vise zéro perturbation (recteur)

"Pour l'année académique 2018-2019, notre volonté collective est de mettre en place des assises de l'UGB pour ressouder les liens de notre communauté et veiller à ce que de pareilles catastrophes ne reproduisent plus jamais au sein de l'institution universitaire", a conclu Pr Ousmane Thiaré.

En dépit des perturbations, l'UGB reste encore "une université d'excellence" dispensant des formations de qualité, a assuré le Pr Thiaré lors d'un point de presse. S'exprimant en présence de directeurs d'UFR, du personnel administratif d'encadrement et de professeurs, il a indiqué que le taux de réussite s'élève à 72% pour la Licence et 73 % pour le Master.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.