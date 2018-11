Cote d'Ivoire: Journée nationale de la Paix - La ville de DABOU reçoit la célébration officielle de la 22è édition le 15 novembre

La célébration de la 22ème édition de la Journée Nationale de la Paix (JNPAIX) sera marquée par des activités à fort impact sur l'ensemble du territoire.

Dabou, La Cité du Leboutou, est la localité retenue pour la célébration officielle le 15 Novembre prochain.

Le thème retenu pour cette édition est : « La paix, pour un développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire ». L'objectif général visé à travers cette célébration est de renforcer la cohésion sociale et d'œuvrer à la consolidation de la paix par la contribution de tous les citoyens en vue d'un développement durable.

De manière spécifique, il sera question de sensibiliser les populations à la culture de la paix et au vivre ensemble, d'encourager les populations à s'approprier les comportements citoyens, à s'inscrire dans le respect des institutions de la République, et surtout promouvoir et rendre visibles les initiatives ou œuvres ayant pour but de contribuer au renforcement de la paix.

En effet, les contestations et les foyers de tensions observées dans certaines localités du pays à la suite des récentes élections municipales et régionales organisées le 13 octobre dernier rappellent l'impérieuse nécessité de ne pas relâcher les efforts en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale.

La JNPAIX 2018 sera également marquée par une activité de grande envergure qui constitue l'une de ses particularités. Il s'agit de la présentation officielle du manuel de formation sur la culture de la paix, la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits, le 16 Novembre à l'hôtel du district d'Abidjan.

Cet outil de 235 pages a été élaboré par le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS) sous la direction de la Ministre Mariatou Koné, avec l'appui financier du Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies et la participation de plusieurs institutions et partenaires dont des ministères techniques, les Agences du Système des Nations Unies (PNUD UNESCO, UNFPA), le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP), les Organisations de la Société Civile.

Par ailleurs, la JNPAIX 2018 sera l'occasion pour l'Etat de Côte d'Ivoire de traduire sa reconnaissance à des personnes physiques ou morales qui se sont particulièrement distinguées à travers des actions de paix et de cohésion sociale.

Pour rappel, la Journée Nationale de la Paix a été instituée par décret n°96-205 du 7 mars 1996 et est célébrée le 15 novembre de chaque année.