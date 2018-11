Cote d'Ivoire: Personnes du 3e âge - L'Areco annonce plusieurs activités en faveur des retraités

Le bureau de l'Association des retraités de Cocody "Areco" prévoit plusieurs activités en faveur des personnes du troisième âge, au cours de l'année 2019. L'information a été donnée le 7 novembre, au cours d'une réunion, à son nouveau siège, à Blockhaus (Cocody).

Au nombre de ces activités, dira Bernard Mboua Essoh, président de l'Areco, sont prévues des conférences avec pour thèmes: « Santé et alimentation du retraité » ; « La couverture maladie universelle et les maladies des yeux: la cataracte ». Sont également prévues au calendrier des activités de 2019, des journées médicales du 3è âge, des sorties-détente et une assemblée générale ordinaire.

Cette rencontre a été par ailleurs l'occasion pour les membres du bureau de l'association d'adopter le projet d'activités de l'année 2019 et du budget prévisionnel 2019 présentés par le président. Il en ressort que l'exécution du programme d'activités a été chiffrée à 12.260.000 F Cfa. Les activités sociales sont estimées à 1.170.000 F Cfa, l'activité culturelle à 2.450.000 F Cfa, les charges de fonctionnement sont à 1.600.000 F Cfa et les imprévus à plus d'un million F Cfa.

Le président de l'Areco a indiqué qu'il compte sur les ressources (5.210.000 F Cfa), les produits financiers (50.000 F Cfa), les ventes diverses (1.000.000 F Cfa) et les produits exceptionnels pour équilibrer les dépenses.