Sénégal: Point de Presse sur le Forum Préventica, mardi

Dakar — Le Directeur général du travail et de la sécurité sociale, Karim Cissé et le directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), Assane Soumaré, animeront mardi, à 9h, un point de presse sur le lancement de la deuxième édition du forum International Préventica Sénégal.

Ce point de presse se tiendra au siège de la Caisse de sécurité sociale (CSS) à Colobane, selon un communiqué parvenu à l'APS.

La forum Préventica qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2019 à Dakar vise à "favoriser la promotion et l'harmonisation des politiques de Sécurité et santé au travail(SST)" et la "maitrise globale des risques".

La rencontre va aussi "favoriser les échanges institutionnels et professionnels ainsi que la promotion de solutions techniques et immatérielles pour la prévention et la maitrise des risques".