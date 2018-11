Sénégal: Saint-Louis - La "BURDA", gage de miséricorde divine (guide religieux)

Face au développement des réseaux sociaux et internet où les jeunes, selon le guide religieux, sont aujourd'hui "agressés et victimes des méfaits, seul le retour aux percepts de l'islam, avec la bonne morale, peuvent les sauver des dérives observées".

Par ailleurs, le marabout a rappelé les liens qui unissaient Seydi El Hadji Malick Sy et son père Serigne Madior Cissé élevé au rang des dignitaires Tidianes en 1953. Aussi, a-t-il reçu l'ordre de Seydi Elhadji Malick Sy de célébrer le "Gamou" à Saint-Louis en 1955 pour "guider les musulmans vers les bonnes pratiques religieuses conformément à la charia et la Sunna du prophète Mohamed (PSL)".

Selon Serigne Mouhamadou Abdallah Cissé, le "Gamou" initié par Seydi El Hadji Malick Sy, doit être "un moment de piété, de prières et d'intense ferveur religieuse afin que Dieu accorde aux fidèles croyants son pardon et sa grâce et d'obtenir de Lui des solutions aux problèmes et difficultés de la vie".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.