Cote d'Ivoire: Nouveau Conseil d'administration de la Bhci/JD Diabira - « Nous avons mis la technicité en priorité »

Il faut noter que sont nommés administrateurs pour des mandats individuels de trois ans, James Clayton, JD Diabira et André Asselin pour le compte de Westbridge Mortage Reit. Ils siègeront aux côté de Michel Amadote et Antoine Vidjanagni représentant Demack SA, puis un 5e administrateur pour le compte de=u gouvernement de Côte d'Ivoire.

Au dire de M. Diabira, c'est cette expérience qui permettra à son institution de mettre en œuvre sa politique qui consiste à accompagner le client dans la réalisation de son projet et de s'assurer qui atteigne son terme dans les délais impartis. Pour ce faire, la Bhci dispose désormais de six directeurs exclusivement commis à la restructuration de crédit, selon lui. En plus, la Banque bénéficie d'un programme de renforcement des capacités, notamment de spécialisation des agents dans les techniques innovantes spécifiques au secteur de l'immobilier, selon Abou Touré, Dg de la Bhci. « Au lieu d'un plan social pour relancer la machine, Westbridge a plutôt choisi de nous former, afin que nous soyons à la hauteur des enjeux. Et nous avons déjà appris tellement de choses que nous avons pu racheter plusieurs crédits auprès d'autres banques », a déclaré Abou Touré.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.