Cote d'Ivoire: Radio et Télévision - Bientôt, une foire pour mieux faire connaitre le secteur audiovisuel

Une conférence de presse sur la présentation de la foire internationale des radios, services et télévisions (First) s'est tenue le jeudi 8 novembre 2018 au Bureau de l'Unesco à Abidjan.

À cette cérémonie, Mme Evelyne Deba, Commissaire général du First a indiqué : « c'est une toute première initiative de mettre sur les mêmes plateformes la radio, la télévision pour permettre au public de découvrir ce qu'il regarde, comment sont créées et réalisées les émissions-radios ou les émissions-télé ». Et de souligner : « La 1ère édition de la foire internationale des radios, services et Télévisions (First) se tiendra du 12 mars au 15 mars 2019 au palais de la Culture à Treichville ». Le vice- commissaire du First, Dogbo Guy Modeste, quant à lui, a signifié : « la First est un espace de rencontres et d'échanges entre lecteurs et consommateurs des médias en occurrence les professionnels de radio, de télé et de service qui sont autour des médias.

C'est aussi une plateforme pour permettre à d'autres opérateurs économiques de s'intéresser davantage aux médias et de voir quelle est l'action qu'ils peuvent mener avec ces médias pour tirer profit de ce rendez-vous. Alors, le First va donc intégrer à la création d'une exposition-vente, de conférences, des échanges publics, des spectacles et d'animations diverses. Elle est organisée par l'association internationale des professionnels des médias et de la culture (Aipmc) en collaboration avec l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) » . L'Aipmc a saisi cette opportunité pour tracer les sillons d'un partenariat gagnant-gagnant entre les professionnels et renforcer les liens entre les consommateurs et producteurs. Les objectifs attendus pour cette foire sont de permettre une émulation entre auditeurs, téléspectateurs, animateurs. Aussi, promouvoir l'espace radiophonique et télévisuel »