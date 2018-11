Afrique: Ils l'ont fait

A ce moment-là la couronne change de camp. Elle passe sur la tête des Espérantistes. Les Egyptiens, comme absents de la partie, en manque à la fois de créativité et de vitesse encaisseront, en fin de rencontre, un troisième but sur une magnifique frappe d'Anice Badri (86').

Mais ils y ont mis le temps, laissant passer une mi-temps, enfin presque, avant de trouver leur tempo. On s'achemine vers la pause quand Saad Beguir sur la première action bien construite ouvre la marque. Un but, à ce moment-là, contribue souvent à déstabiliser l'adversaire. Ce qui se confirmera moins de dix minutes après le retour des vestiaires. Un centre de Sameh Derbali trouve la tête de Saad Beguir, encore lui.

La fierté, la détermination, la volonté des Tunisiens a balayé l'orgueil des Pharaons. Les hommes du club "sang er or" ont mis sur leur coupe les rois du football africain en balayant Al Ahly sur le score assez ahurissant de 3 buts à 0. Surprenant quand on sait qu'ils avaient perdu 3-1 au match aller à Alexandrie. Tout le monde les pensait mal partis, pas véritablement armés pour l'incroyable "remontada".

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.