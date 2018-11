Maroc: Remise du Grand Prix MEDays 2018 au Président du Burkina Faso, S.E. Roch Marc Christian Kaboré

Photo: Institut Amadeus

Le président Roch Marc Christian Kaboré recevant le Grand Prix MEDays 2018 des mains de Brahim Fassi Fihri, Président de l'Institut Amadeus, le vendredi 9 novembre 2018 à Tanger

communiqué de presse

Tanger, le 9 Novembre 2018 – Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'Institut Amadeus a eu le privilège de remettre le Grand Prix MEDays 2018 au Président du Burkina Faso, S.E. Roch Marc Christian Kaboré, dans le cadre de la 11ème édition du Forum MEDays placée sous le thème : « A l'ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes ».

Chaque année le Forum MEDays met à l'honneur un leader politique des pays du Sud pour son engagement au développement et à la démocratie. Cette distinction a été attribuée au Chef de l'Etat Burkinabé pour son leadership et ses efforts continus destinés à remettre le Pays des Hommes intègres sur la voie de la démocratie et du progrès économique et social.

Dans son adresse à l'attention du Président Burkinabé, Brahim Fassi Fihri, Président Fondateur de l'Institut Amadeus, a exprimé son grand honneur d'accueillir à Tanger un leader africain qui transforme le paysage politique et économique de la région et du continent : « Je suis honoré, ravi, ému d'accueillir ici à Tanger un leader africain qui a été appelé à la magistrature suprême de son pays dans un contexte difficile, de bouleversement et de transformation. S.E. Roch Kaboré a su depuis deux ans faire avancer son pays sur le chemin du développement, du progrès et de la sécurité malgré les menaces qui continuent à persister. C'est un privilège pour moi de remettre le Grand Prix MEDays à un visionnaire afin de le remercier d'abord pour son combat visant à renforcer l'intégration régionale et continentale, mais également pour le féliciter de ce travail qu'il accomplit tous les jours au service du peuple Burkinabé frère. S.E. Roch Kaboré est un ami du Maroc, S.E. Roch Kaboré est un Africain convaincu qui fait partie des leaders qui tirent notre continent vers le haut. »

Le Président du Burkina Faso a tout d'abord souhaité remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Peuple marocain « pour la considération fraternelle ainsi que pour les relations d'amitié et de solidarité qui lient nos deux pays ». Il a également adressé ses remerciements au Président de l'Institut Amadeus pour l'invitation et le Prix qui lui a été remis: « Votre forum constitue de plus en plus un passage obligé pour les leaders en quête de solutions aux problèmes qui assaillent le monde. Je vous remercie pour cette distinction qui honore le Burkina Faso et son Peuple. »

Le Chef de l'Etat Burkinabé a aussi profité de cette tribune pour partager ses réflexions sur le thème de cette 11ème édition du Forum MEDays portant sur la disruption. « Quelques deux décennies après son émergence du secteur de la technologie, le concept de la disruption s'est généralisé aujourd'hui comme l'idée du changement et de l'innovation auxquels aucune entreprise, aucune organisation et aucun Etat ne pourrait désormais échapper. (…) Le monde politique n'est pas en reste. (…) La disruption nous pousse à nous préparer à une transformation quasi radicale et imprévisible de nos sociétés aussi bien au niveau interne qu'international. De notre capacité à prévoir et gérer les menaces tout en saisissant les opportunités dépendront la pertinence et l'efficacité des nouveaux modèles que nous avons à inventer, ensemble. Encore une fois, le Forum MEDAYS nous en donne une belle occasion. »

Les débats se sont poursuivis dans l'après midi avec des échanges portant sur l'intégration continentale, l'éducation et la formation en Afrique ainsi que la refonte des relations entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Plus de 150 intervenants et 3000 participants – officiels, décideurs, entrepreneurs, universitaires, représentants de la société civile et membres de la presse - sont réunis à Tanger du 7 au 10 novembre pour débattre des de l'agenda internationale, et plus particulièrement des évènements qui bouleversent, aujourd'hui, l'ordre mondial.