Madagascar: KMMR - Non aux manipulations des résultats

Deux leaders du KMMR (Comité de soutien à Marc Ravalomanana) dont le directeur de campagne du candidat, Rabenja Tsehenoarisoa, et le député TIM Me Hanitra Razafimanantsoa, sont montés au créneau hier pour dire fermement non aux manipulations des résultats de l'élection présidentielle du 07 novembre (1er tour).

« L'approche adoptée par la Commission électorale Nationale Indépendante nous inquiète au plus haut point. Car en deux jours, après la tenue du scrutin, elle n'a pu publier que des résultats réalisés dans 6% des bureaux de vote repartis dans toute l'île », a dénoncé devant la presse Me Hanitra Razafimanantsoa. Avant d'enfoncer le clou : « La CENI doit être guidée par le principe de transparence dans le traitement des résultats électoraux. Nous demandons à la commission électorale de ne pas être tentée d'être complice d'un candidat et certains médias dans l'objectif de détourner les votes des Malgaches. Toute forme de manipulation des résultats de l'élection du 07 novembre ne sera pas acceptée. »

Le candidat Marc Ravalomanana recevant les observateurs de la SADC à son QG au Bel Air.

Bureau de vote par bureau de vote. Au nom de la transparence, le député Hanitra Razafimanantsoa demande à la CENI de publier ses résultats partiels, bureau de vote par bureau de vote. « Ce qui se passe au QG de la CENI à Alarobia est loin de répondre aux attentes urgentes des observateurs épris de justice. On y affiche des résultats sans que la commission électorale ne précise les bureaux de vote où ils ont été réalisés. Or, les candidats n'auront que deux jours à compter de la publication des résultats provisoires par la CENI pour déposer leurs requêtes auprès des autorités compétentes. De plus, il faut identifier les bureaux de vote où l'on constate des irrégularités si l'on veut monter des requêtes crédibles », a-t-elle fustigé. Avant de rajouter : « L'approche de la CENI pousse certains candidats à publier leurs propres résultats. » A propos des résultats partiels publiés au QG du candidat Marc Ravalomanana au Bel Air, le député TIM Hanitra Razafimanantsoa de mettre les points sur les « i » : « Nous avons pu recueillir jusqu'ici des résultats dans 13 305 bureaux de vote sur les 24 853 existants. Nous utilisons des procès-verbaux authentiques dans le traitement des résultats. A l'instar des originaux, ces procès-verbaux comportent les signatures des présidents des bureaux de vote. Nous conservons ces PV après leur traitement et nous pourrons les réutiliser quand le contexte l'exigera. Le PNUD, dont des représentants ont effectué hier (NDLR : avant-hier) une visite à notre QG au Bel Air, a reconnu la fiabilité de notre méthode de traitement. Je tiens à préciser que notre QG publie ses résultats à titre d'information.»

Interpellation. Me Hanitra Razafimanantsoa a été ferme hier à l'endroit de la CENI : « La commission électorale n'a plus droit à l'erreur car on n'a pu rien faire devant les anomalies constatées dans les listes électorales. On a accordé aux personnes déjà décédées des cartes d'électeur, alors que les personnes vivantes n'en ont pas. Sans parler des gens qui étaient en possession de cartes d'électeurs alors qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. » D'après le directeur de campagne du candidat Marc Ravalomanana, ce dernier a déjà interpellé la CENI, la TVM et le PNUD sur ce qui se passe actuellement dans le traitement des résultats du scrutin du 07 novembre. On a également appris hier que cinq candidats, par le biais de leurs représentants, ont déjà adressé une lettre au président de la CENI pour que celui-ci affiche également les bureaux de vote où l'on a réalisé les résultats partiels publiés au compte-gouttes à Alarobia. Jusqu'à présent, le président de la CENI Hery Rakotomanana n'a pas donné suite à cette lettre.

Reporté. Le directeur de campagne Rabenja Tsehenoarisoa a annoncé hier le report du rendez-vous donné ce jour par le candidat Marc Ravalomanana à la population de la Capitale. Rendez-vous au cours duquel le bâtisseur devait exprimer publiquement sa reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont voté pour lui le 07 novembre dernier. « Nous avons déjà obtenu l'accord de principe du Préfet de police d'Antananarivo. Il nous a demandé de mettre en place des dispositifs qui nous permettraient d'assurer l'ordre et la sécurité publique durant la manifestation. Mais, pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de reporter à une date ultérieure ce rendez-vous », a expliqué hier Rabenja Tsehenoarisoa. Et ce dernier de réitérer : « Le président Marc Ravalomanana est un homme de la réconciliation nationale. La preuve, dans son équipe de campagne, il a collaboré avec diverses personnalités issues de toutes les régions de la Grande Île. »