Sénégal: Développement local - La Banque mondiale lance officiellement le PACASEN

La Banque Mondiale a officiellement prononcé, le 06 novembre 2018, l'entrée en vigueur du Projet d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence de Développement Municipal (ADM), annonce un communiqué transmis à notre rédaction.

Le PACASEN, d'un coût global estimé à plus de 260 millions de dollars US (environ 130 Milliards de FCFA), est cofinancé par l'État du Sénégal, la Banque Mondiale et l'Agence française de développement (AFD) et s'inscrit en droite ligne des orientations du Plan Sénégal émergent (PSE) qui est l'un des instruments à travers lequel le président Macky Sall est en train d'accompagner les communes et départements pour qu'ils deviennent des "territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable".

"Tel que conçu, le PACASEN permettra ainsi à nos communes d'améliorer leur gouvernance, d'accroitre considérablement leurs ressources financières, de relever leur niveau d'équipement par la réalisation d'investissements structurants, etc.", lit-on dans le document.

Le PACASEN a pour principal objectif d'accompagner l'opérationnalisation de l'Acte III de la décentralisation qui est une "réforme majeure" dans la territorialisation des politiques publiques qui tient à cœur le président Macky Sall.