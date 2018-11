Sénégal: Transport aérien - Emirates dévoile sa plateforme biométrique

La compagnie Emirates dévoile la première « plateforme biométrique » intégrée au monde, et met la barre encore plus haut pour la satisfaction de ses clients dans les aéroports.

L'intégration et l'utilisation de la technologie biométrique au niveau de plusieurs points, de l'enregistrement à l'embarquement, est une grande première au monde dans le secteur du transport aérien au sein des aéroports. C'est l'innovation que va introduire la compagnie

aérienne Emirates avec sa plateforme biométrique. Elle souhaite ainsi permettre à ses clients d'effectuer un voyage tout en douceur et sans embuche, depuis le hub de la compagnie jusqu'à l'aéroport international de Dubaï. «En utilisant la dernière technologie biométrique - un mélange de reconnaissance faciale et de l'iris, les passagers d'Emirates peuvent désormais procéder aux formalités d'enregistrement sur leur vol, effectuer les formalités de douane et de police, entrer dans le salon Lounge Emirates et embarquer sur leurs vols, tout simplement en se déplaçant dans l'enceinte de l'aéroport », renseigne un communiqué de la compagnie. Cet équipement biométrique à la pointe de la technologie, précise-t-on, a déjà été installé au niveau du Terminal 3 d'Emirates, à l'aéroport international de Dubaï.

Il est également disponible au niveau de quelques comptoirs d'enregistrement, au salon Emirates du hall B pour les passagers en Première Classe et au niveau de quelques portes d'embarquement. Les zones dotées de ces équipements biométriques seront clairement indiquées. La phase test du tunnel intelligent, un projet de la Direction générale de l'Immigration et des Affaires Etrangères de Dubaï (GDRFA) en collaboration avec Emirates, a été lancée le 10 octobre. Il s'agit d'une première mondiale en matière de contrôle des passeports. Grâce à cette méthode, les passagers n'ont qu'à simplement franchir un tunnel pour effectuer les formalités de douane et de police par les autorités de l'immigration sans intervention humaine ni nécessité d'un tampon physique dans leur passeport. Après la phase test en interne, Emirates procèdera au lancement prochain des essais de sa plateforme biométrique au niveau des autres points clés de l'aéroport, à savoir l'enregistrement, le salon et la porte d'embarquement, ainsi qu'aux comptoirs de transit et des navettes.

Adel Al Redha, Vice-président exécutif et Directeur des opérations d'Emirates, déclares-en ces termes: « Guidé par notre président, son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Emirates innove en permanence et s'efforce d'améliorer ses activités au quotidien. Après des recherches approfondies et une évaluation de nombreuses technologies et de nouvelles approches visant à améliorer le voyage de nos passagers, nous sommes maintenant satisfaits des travaux préliminaires que nous avons entrepris et sommes prêts à démarrer les essais en temps réel de la première plateforme biométrique au monde au niveau du Terminal 3 d'Emirates ».