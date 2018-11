Maroc: Le journaliste Taoufik Bouachrine condamné à 12 ans de prison ferme

Neuf ans plus tôt, il avait été poursuivi pour avoir publié une caricature jugée irrespectueuse envers l'entourage royal. Dans le cadre de cette affaire, la gravité des faits reprochés a rendu difficilement audible le mouvement de soutien à ce journaliste, fût-il considéré comme engagé et indépendant.

Le huis clos, décidé par le juge, qui a tenu la presse à l'écart, a rendu très difficile le décryptage et le suivi du procès. Tantôt des fuites dans la presse jugeaient abjectes et perverses les vidéos à charge projetées au tribunal, tantôt d'autres fuites, favorables cette fois-ci à la défense, parlaient de montages vidéos grossiers ne permettant pas de confirmer l'identité du journaliste.

Sur la base de témoignages à charge et d'une cinquantaine de vidéos saisies, l'homme a été reconnu coupable de « traite d'êtres humains », « abus de pouvoir à des fins sexuelles » et de « viol et tentative de viol ». La défense dénonce un procès politique et annonce qu'elle fera appel de cette décision.

Le journaliste et directeur du très influent journal privé Akhbar al-Youm, Taoufik Bouchrine, a été condamné à 12 ans de prison ferme par la chambre criminelle de Casablanca. Le verdict est tombé tard dans la nuit de vendredi à ce samedi 10 novembre, au terme d'un procès très suivi puisqu'il concerne l'un des patrons de presse les plus influents du Maroc, connu pour ses billets critiques envers des personnalités marocaines.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.