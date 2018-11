Afrique: CAF interclubs - Espérance de Tunis remporte la ligue des champions

Le marché de l'art et du design africain survivra-t-il à l'ère de la disruption et des grands… Plus »

Conscient de l'enjeu, et surtout après avoir digéré la défaite du match aller, les Espérantistes ont décidé d'enterrer les ondes négatives pour se mettre en confiance. Cela a payé dans un match qui s'est déroulé sous haute surveillance d'autant que les fans de l'Espérance étaient remontés après un arbitrage contesté de l'Algérien Mehdi Charef Abid qui, à l'aller, avait sifflé trois penalties dont deux pour Al-Ahly. Il fallait venger cette défaite mal digérée et surtout ne pas décevoir le public présent dans un stade olympique de Radès en fusion. Saad Bguir (45e + 2, 54e) et Anice Badri (87e) auront été les héros de cet incroyable renversement de vapeur. A l'arrivée, trois buts face à des égyptiens sans repères et qui avaient totalement oublié leur football.

Avec deux buts d'écart, Al-Ahly partait favoris sur papier et est venue jouer à Ràdes le maintien de son score réalisé à l'aller (3-1). C'était sans compter avec la grinta tunisienne qui s'est mise en branle appuyée par près de 50.000 spectateurs en transe. A l'approche de son centenaire, le club tunisien jouait gros face au club le plus titré du continent avec huit sacres.

