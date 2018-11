Madagascar: Présidentielle - Rajoelina et Ravalo au coude-à-coude

Aucun candidat ne peut pour le moment se déclarer vainqueur car ce résultat ne concerne que 8,66% des bureaux de vote. Pour ce qui est du taux de participation, il est estimé à 51,20%. Il convient de noter que les résultats publiés jusqu'ici concernent les circonscriptions électorales à Antananarivo et les périphéries. Pour l'heure, la suprématie attendue de Marc Ravalomanana à Tana et ses environs n'est pas confirmée. Apparemment, la donne a changé car il se trouve au coude-à-coude avec son rival Andry Rajoelina. L'arrivée des résultats des 5 autres provinces va être décisive pour déterminer le vainqueur de cette élection.

D'après la récapitulation nationale publiée hier soir sur le site de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona » mène les débats en obtenant 203125 voix, soit 42,18%. Le candidat du « Tiako i Madagasikara » occupe la deuxième place avec 192821 voix, soit 40,04%. Il est suivi de très loin par le président sortant et non moins candidat du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara », Hery Rajaonarimampianina qui a obtenu 22357 voix, soit 4,64%. Pour l'heure, seuls les résultats du scrutin au niveau de 2153 bureaux de vote sur les 24852 existant dans tout Madagascar ont été traités.

