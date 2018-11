Madagascar: « Programme Pack Usaid » - Morondava accueillera la prochaine assemblée générale

L'assemblée générale du « Programme Pack Usaid » a lieu tous les deux ans. Pour cette année, la ville de Morondava, capitale de la région du Menabe a été explicitement choisie pour abriter cette rencontre de par la richesse de ses faunes et flores. Une assemblée générale qui sera surtout axée sur le volet environnemental pour le bien- être des communautés et du développement durable.

Une assemblée générale qui aura le mérite pour la région du Menabe de mettre en relief ses atouts et ses faiblesses dans le cadre du développement et surtout de renforcer le partenariat avec le peuple américain à travers du « Programme Pack Usaid » et cette fois-ci , plus particulièrement dans le domaine de la préservation de l'environnement dont les enjeux sont considérables avec une participation plus accrue des communautés locales à travers des activités de développement. D'autres thèmes seront également débattus. La délégation a également visité les ruines du bâtiment de la région qui a été victime d'un incendie.

Le « Programme Pack Usaid » est présent dans le pays dans de nombreuses régions et communes. Il intervient notamment dans les activités communautaires touchant les domaines sociaux économiques et environnementaux dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population et la lutte contre la pauvreté.