Madagascar: Barea - Le Lyonnais Jérémy Morel à la rescousse !

Les Barea viennent de franchir un nouveau palier avec l'arrivée du défenseur lyonnais Jérémy Morel, portant ainsi à trois le nombre de joueurs évoluant en Ligue 1 avec Thomas Fontaine et Romain Métanire.

Nicolas Dupuis a sorti de sa botte sécrète les noms des Barea qui joueront le match contre le Soudan du 18 novembre au complexe de la CNaPS à Vontovorona. Un amalgame expatriés-locaux établi à la demande de la Fédération Malgache de Football, également soucieuse du développement de cette discipline sur nos terres.

Ibrahim - Baggio côte à côte. C'est ainsi que la composition des Barea de ce dimanche 18 à Vontovorona sera formée par 13 expatriés et 8 locaux, dont les joueurs ayant déjà participé au dernier COSAFA Cup avec Leda, Toby, Mikka et Ando de la CNaPS. Auxquels Nicolas Dupuis a ajouté trois « Fosa » avec Théodin, Mario et surtout Baggio, dont les chances de faire partie du onze de départ est réel ; car les férus du foot, et dans un schéma de 4-2-3-1, rêvent d'une association Baggio - Ibrahim Amada dans le rôle de premier rideau. Le jeune Tsito du JET Mada complète cette liste de joueurs locaux.

Parmi les expatriés et outre les quatre joueurs cités auparavant, il y a tous les premiers rentrants du match contre la Guinée Equatoriale à l'exception de Mombris.

On verra donc les attaquants Faneva Ima, Bolida, Njiva, Carolus, Voavy Paulin mais aussi Marco Ilamaharitra, Bapasy et le gardien Dabo.

Autrement dit, on a là une formation capable de battre le Soudan avec de la marge. L'objectif est de finir premier de la poule, et il faut aligner la meilleure équipe possible.