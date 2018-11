Afrique Australe: Union européenne-SADC - Pas d'incident majeur lors du premier tour

Elles sont toutes unanimes que le jour du scrutin s'est déroulé dans un climat serein et paisible. Dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs, elles invitent les candidats à la retenue et au calme.

La Mission d'Observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) -Madagascar 2018 a présenté, hier, lors d'une conférence de presse, sa déclaration préliminaire sur l'observation de l'élection présidentielle du 7 novembre dernier. Il en est de même pour la SADC.

Pour ces deux entités, le processus électoral en général et le jour du scrutin, en particulier, s'est déroulé dans un climat serein et paisible tout en signalant au passage qu'il n'y avait pas eu d'incidents majeurs. Force est cependant de constater que des voix se sont élevées notamment sur la liste électorale pour ne parler que des omissions et des doublons.

Cadre légal. Pour la MOE UE, ces premières conclusions portent sur l'analyse du processus électoral dans son ensemble : l'environnement de la campagne électorale, le cadre légal pour la tenue de l'élection présidentielle, la performance de la CENI, le rôle des médias et de la société civile, ainsi que celui des observateurs nationaux. La déclaration préliminaire porte une attention spéciale au déroulement du jour du scrutin observé par plus de 100 observateurs européens dans l'ensemble du territoire malgache. A cette occasion, le chef des observateurs, Cristian Preda, rappelle à tous les acteurs du processus l'importance d'accueillir les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans le calme et l'apaisement. Il a invité également les candidats à la retenue. Dans tous les cas, la Mission les appelle à utiliser uniquement les voies légales qui s'offrent à eux pour toute contestation.

La Mission d'Observation électorale de la SADC.

Environnement politique. De son côté, la SADC a tenu aussi une déclaration préliminaire portant sur cette élection présidentielle. D'après le rapport du chef de la mission d'observation électorale de la SADC, Joseph Malanji, l'environnement politique avant, pendant et après le jour du scrutin a été généralement apaisé. Les constatations de la SADC, lors du jour du scrutin, font état, entre autres, que l'environnement était ordonné, calme et apaisé dans les bureaux de vote, aucune incidence de préoccupation n'a été observée sauf pour un bureau de vote où il y a une campagne électorale pendant l'élection, 80%des bureaux de vote ont ouvert à temps , tandis que les autres ont ouvert 30 mn plus tard dû au retard de la livraison des matériels. Cela n'a pourtant pas empêché le bon déroulement de l'élection.

Résolution des contentieux. Toutefois, la mission a émis les aspects du processus électoral qui nécessitent de l'amélioration, à savoir le processus d'inscription des électeurs. Elle s'est rendue compte qu'un bon nombre d'électeurs potentiels ne découvrent leur statut d'électeurs que pendant la période de la campagne électorale, trop tard pour effectuer une révision. En ce qui concerne la résolution des contentieux électoraux, la mission constate qu'il n'y a pas de Cour Electorale Spéciale à Madagascar qui pourrait servir à dispenser convenablement les litiges électoraux pour les élections parlementaires ou autres. Les recommandations proposées par la SADC pour améliorer le processus électoral portent, entre autres, sur la combinaison des élections, l'inscription des électeurs, l'éducation des citoyens et le financement des campagnes électorales. Des sujets qui restent en général d'actualité.