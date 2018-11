Madagascar: Coopération Inde-Madagascar - Des bourses d'études offertes aux étudiants et à des professionnels

L'association des anciens boursiers « ITEC Alumni » organise des journées portes ouvertes sur la Formation et les Etudes en Inde au CNELA à Antsahabe.

Le gouvernement de l'Inde offre des opportunités aux jeunes malgaches désirant poursuivre leurs études dans des universités. Les professionnels issus du secteur public et du secteur privé seront également bénéficiaires. En effet, l'Inde leur offre des bourses d'études chaque année. Ainsi, 15 étudiants et une centaine de cadres et techniciens opérant dans divers secteurs d'activités pourront en bénéficier chaque année. Nivo Tiana Andrianarijaona, le Secrétaire général de l'association « ITEC Alumni » ou association des anciens boursiers ITEC, l'a évoqué lors de l'ouverture des journées portes ouvertes organisées au CNELA à Antsahabe hier.

Forte affluence. « Toutes les étapes permettant d'obtenir ces bourses d'études seront exposées dans le cadre de cet événement intitulé « Formation et Etudes en Inde », organisé en partenariat avec l'Ambassade de l'Inde à Madagascar et Parul University et qui durera ce jour. En outre, deux autres universités privées en provenance de l'Inde y participeront également. Elles offrent entre autres des bourses d'études à hauteur de 50% des frais de scolarité », a-t-elle poursuivi. Force est de constater qu'il y a eu une forte affluence des étudiants et des professionnels lors de la première journée. D'autant plus, les organisateurs n'ont pas imposé un prix d'entrée pour visiter tous les stands durant ces journées portes ouvertes. L'Ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Subir Dutta y a également effectué une présentation sur les études dans les universités indiennes.

5 000 universités. Notons que les nouveaux bacheliers et les étudiants diplômés de Licence ou de Master peuvent demander ces bourses d'études offertes par le gouvernement indien. « Maîtriser la langue anglaise et retourner à son pays d'origine au terme de ses études universitaires constituent les principales conditions permettant d'y accéder », a soulevé Nivo Tiana Andrianarijaona. Et parlant de l'association « ITEC Alumni », près de 1.000 étudiants et professionnels issus du secteur public et du secteur privé malgache ont déjà obtenu des bourses de l'Inde. Dans ce pays, on recense près de 5 000 universités proposant toutes les filières, exceptée la filière médecine, et ce, au profit des jeunes dans le monde en entier. « Les domaines de la High-Tech et de l'engineering ainsi que le management des affaires constituent une des particularités des universités indiennes sur le plan international. Près de 50 000 étudiants étrangers y ont poursuivi leurs études », a-t-elle conclu.