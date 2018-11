Madagascar: Water'Aid-ONCD - La gouvernance locale à l'honneur

Le Water'Aid et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation via l'Office nationale de Concertation sur la Décentralisation (ONCD) ont signé hier une convention de partenariat en matière de gouvernance.

Vision. Le mot qui définit le mieux l'initiative conjointe de l'ONCD et Water'Aid Madagascar dans la signature de la convention de partenariat effectuée au local de la FDL ou Fond de Développement Local hier. Une action qui entend mettre en exergue l'importance de la décentralisation se manifestant dans la gouvernance locale dans le processus de développement. La convention tient compte de « la nécessité d'apporter des appuis auprès des collectivités décentralisées en matière de gouvernance locale, mais surtout dans l'intégration du volet eau, assainissement et hygiène dans les plans de développement ».

Ceci dans l'objectif de permettre aux communes de gérer et d'améliorer de manière tangible le secteur EAH (Eau, Assainissement et Hygiène) au niveau local. Un projet qui s'étend jusqu'à 2022 et qui devrait renforcer les capacités des collectivités décentralisées des régions d'Analamanga, d'Alaotra Mangoro et de Bongolava dans la conception de projets de développement prenant en compte l'aspect EAH.

Rôles. Chaque partie prenante, pour réaliser le projet, devrait s'acquitter de son lot de responsabilité. L'ONCD ou Office national de Concertation sur la Décentralisation en tant qu'organe « consultatif » fait en sorte de mettre en place une décentralisation bien coordonnée et optimisée. Comme l'a fait savoir Narcisse Andrianaly, coordonateur général dudit organe « les efforts dans la mise en place de la décentralisation seront vains si les collectivités décentralisées sont écartées du processus », le rôle de l'ONCD correspond dans « la mise en place des structures, mais surtout à leur opérationnalisation ».

Pour sa part Lovy Rasolofomanana, directeur pays de Water'Aid Madagascar a fait savoir que son organisme « appui les communes et représentants de l'État au niveau local dans le processus de développement et de décentralisation ». Le tout en inscrivant dans leur priorité la promotion de l'accès universel à l'eau, assainissement et à l'hygiène. Priorité parfois minimisée, le volet EAH constitue un critère majeur du développement. Un critère basique qui se trouve encore être un grand défi pour Madagascar.