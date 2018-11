Madagascar: Tensions et actions de trouble - Lamamra appelle Ravalo et Hery R. à la modération

Le Chef de la Mission d'Observation de l'Union africaine appelle tous les candidats et leurs partisans respectifs à cesser de publier des résultats et d'attendre les résultats publiés par la CENI.

« Ce sont des anciens Chefs d'Etat. Ils sont soumis aux obligations de modértation et de respect de la loi. Ils devraient être une source de paix. Il n'est pas dans leur intérêt d'entreprendre des actions qui pevent entraîner des tensions et des troubles ». C'est ce qu'a déclaré hier le Chef de la Mission d'Observation électorale de l'Union africaine, en réaction à la démarche du candidat Marc Ravalomanana qui a prévu de convoquer ses partisans à une manifestation de rue à Ambohijatovo et du candidat Hery Rajaonarimampianina qui pointe du doigt la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et dénonçant des cas de détournement de voix.

Tout en lançant un appel à la retenue à l'endroit de tous les candidats et à leurs partisans, Ramtane Lamamra de soutenir qu' « à l'état actuel des choses, ce n'est pas le moment de provoquer un mouvement de contestation et encore moins de semer des troubles ». Il a également exhorté tous les candidats à cesser de publier des résultats. « Il convient d'attendre la publication des résultats officiels par la Commission Electorale Nationale Indépendante », a lancé le Chef de mission de l'UA. Cet appel à la retenue a probablement été entendu par le clan Ravalomanana car la manifestation prévue ce jour à Ambohijatovo a été annulée. Et ce, bien malgré la demande d'autorisation que les « Zanak'i Dada » ont déposé hier matin.

« Conditions satisfaisantes ». En tout cas, bien malgré les critiques et les contestations émanant de certains candidats, la Mission d'Observation de l'Union Africaine affirme que « l'élection présidentielle du 7 novembre constitue une avancée significative dans la consolidation de la démocratie et de la stabilité à Madagascar. Elle a été organisée dans les règles et a permis au peuple malgache de choisir librement son président de la République ». L'Union Africaine n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par toutes les entités concernées par le scrutin, entre autres, le Gouvernement, la CENI, la Société civile, la Presse, le Peuple malgache et la Communauté internationale, qui ont concouru à la tenue de la Présidentielle « dans des conditions satisfaisantes ». Elle se réjouit aussi du processus qui, selon Ramtane Lamamra, « s'est déroulé dans le calme et de manière ordonnée ».

Diffamation. Hier après-midi lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Ampandrana, le clan Ravalomanana représenté par Maître Hanitra Razafimanantsoa et son Directeur de campagne, Rabenja Tsehenoarisoa, a accusé ouvertement la Commission Electorale Nationale Indépendante d'avoir reçu une forte somme d'argent de la part d'un candidat. Une accusation qui pourrait être classée de diffamation et/ou de dénonciation calomnieuse dans la mesure où pour le moment, aucune preuve n'a été avancée.

En proférant des accusations de corruption contre la Commission Electorale Nationale Indépendante, les candidats Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana risquent d'être sanctionnés par l'article 208 de la Loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums qui stipule que « tout candidat à une élection qui fait des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l'Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu'elles ne statuent encourt la disqualification ».