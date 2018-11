Madagascar: Un retour è la sérénité très attendu

Les mises en garde de la CENI concernant la publication des résultats n'ont, hier, eu aucun effet sur les récalcitrants. Certains ont repris de plus belle, ignorant les mises en garde de l'institution. On peut penser cependant que les empiètements à la loi seront sanctionnés et que la raison l'emportera. Il est plus que temps de stopper les dérapages qui risquent d'envenimer une situation délicate à gérer. Les écarts de langage doivent eux aussi cesser.

Un retour è la sérénité très attendu

Le déroulement du scrutin qui a eu lieu le 07 novembre a été salué par les membres des organes d'observation internationaux. Ces appréciations devraient nous encourager dans cette voie de la normalité où nous nous sommes engagés. Il n'est plus question de troubler l'ordre qui s'est instauré et il faut donc suivre les règles établies. La passion peut cependant égarer certains esprits au risque de semer le trouble dans l'opinion. Cela s'est remarqué sur les réseaux sociaux où des publications ayant un relent ethnique ont mis en émoi la communauté des internautes. Des appels au calme ont été lancés et tout le monde espère que tout rentrera dans l'ordre. Les électeurs peuvent suivre les résultats publiés par la CENI heure par heure.

Ils ne sont pas susceptibles de manipulation. Ils indiquent que les deux principaux favoris de cette élection sont au coude-à-coude et que, pour le moment, il n'est pas question de tirer des conclusions dans un sens ou dans un autre. La tension qui a commencé à s'installer doit retomber. La manifestation que le candidat n°25 avait décidé d'organiser ce jour à Ambohijatovo a été annulée par l'organisateur après son interdiction par la préfecture. Dans ce cas, la sagesse a prévalu, montrant qu'il n'est pas question d'outrepasser les règles. Il n'y aura donc pas de troubles comme le prédisaient certains commentateurs. Les Malgaches peuvent donc maintenant attendre la suite des événements dans la sérénité comme ils l'ont fait depuis le jour du scrutin.