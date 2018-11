Tunisie: Le refus de l'UGTT

Cela étant, cette organisation ne perd pas de vue ses principes qui consistent à défendre les revendications sociales légitimes. Dans ce même ordre d'idées, le communiqué publié par l'UGTT à la suite de la tenue de la réunion de son Bureau exécutif était on ne peut plus clair. Il rappelle, à cet égard, que lors de la réunion de la Commission administrative nationale du 23 avril 2018, il avait exprimé son soutien sans faille aux demandes des enseignants et avait, par conséquent, appelé la Fédération générale de l'enseignement secondaire (Fges) à lever sa décision de boycotter les cours et à remettre les notes aux élèves. Ce qui, d'ailleurs, a été fait. Par contre, la Centrale syndicale avait entamé des négociations au plus haut niveau en vue de parvenir à des solutions acceptables par les différentes parties.

Le BE donne, ainsi, une image positive des instances de cette organisation nationale et la sagesse dont elle peut se prévaloir dans les moments difficiles. Chacun reconnaît, ici, l'UGTT qui a, toujours, été au rendez-vous dès qu'il s'agit de l'intérêt de tous les Tunisiens.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.