Tunisie: Ces joueurs qui reviennent de loin !

Après avoir limogé Faouzi Benzarti, le bureau fédéral a opté pour la continuité, en confiant les destinées de l'équipe nationale à ses assistants, Maher Kanzari et Mourad Okbi.

Mais même dans la continuité, les choix des joueurs convoqués diffèrent et c'est l'empreinte du duo Kanzari-Okbi qui en ressort.

Le staff technique national a choisi de convoquer deux joueurs qu'on croyait ne plus revoir en équipe de Tunisie. Il s'agit de Slimen Kchouk et Ali Abdi, dont les dernières convocations en sélection nationale remontent à bien longtemps.

Kchouk, l'ancien sociétaire du CAB et du CA, on ne parle presque plus de lui depuis qu'il s'est engagé l'été dernier en faveur du club suisse, FC Saint-Gall. Et voilà que Maher Kanzari et Mourad Okbi le remettent au-devant de la scène. Une seconde chance pour ce latéral gauche au talent certain, mais dont le passage au Club Africain n'était pas vraiment une réussite.

Un autre joueur retrouve les rangs de l'équipe nationale après une longue absence. Il s'agit de Ali Abdi qui, lui, réussit beaucoup mieux que Kchouk au Club Africain, mais a tardé à retrouver son rang d'international.

Un troisième joueur revient lui aussi de loin. C'est Moez Hassen dont la blessure méchante contractée lors du Mondial russe l'a éloigné des terrains un peu plus de trois mois. Et même si le Mondial de Russie était raté pour lui, Moez Hassen a l'occasion de rebondir lors de la CAN 2019.

Un test grandeur nature

Même si le match s'apparente à une simple formalité en raison de la qualification déjà assurée des deux protagonistes à la CAN 2019, la confrontation entre la Tunisie et l'Egypte demeure un test très intéressant à disputer pour les joueurs des deux équipes. C'est même un test grandeur nature pour le nouveau venu, Bilel Saïdani, convoqué pour la première fois en équipe nationale.

Il est à noter que la rencontre avec l'Egypte aura lieu le 16 novembre au Caire, suivie quatre jours plus, soit le 20 d'un match amical face au Maroc.

La liste des joueurs «sang et or» et étoilés devait être dévoilée hier dans la soirée. Quant au rassemblement de l'équipe de Tunisie en prévision de ses matches contre l'Egypte et le Maroc, il débutera demain, à 16h00, par une séance à huis clos dans le stade annexe d'El Menzah. Le départ pour Alexandrie est prévu mercredi prochain, à partir de 14h00, à bord d'un vol spécial.

Le match Egypte-Tunisie pour le compte de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2019 se déroulera vendredi prochain à partir de 17h00 au Stade Borj Al Arab. Le retour à Tunis est prévu juste après la rencontre.

Notons enfin que la CAF a désigné un trio arbitral sud-africain, dirigé par Victor Gomes. Heureusement pour Gomes et l'équipe de Tunisie que ce dernier mach comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 s'apparente à une simple formalité.