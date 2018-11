Tunisie: Favorable à l'ASM ?

Quant à Jendouba, il reçoit l'OCK, une équipe qui n'arrive pas à décoller depuis le début de saison. Jendouba Sport partira favori mais les insulaires sont capables de résister. Quelle issue du format entre l'ASK et l'OSB ? Si Kasserine évoluera dans son fief, l'OSB a des atouts à faire valoir. Match équilibré et indécis en perspective.

Du côté de Menzel Bourguiba, le SAMB accueille un outsider aux dents longues, en l'occurrence l'ES Radès. Promus cette saison, les banlieusards ont revu leurs ambitions à la hausse depuis les trois coups. Et pour cause, une belle série à leur actif les a conduits dans le groupe de tête, ce qui n'est pas peu. Maintenant, il va falloir y croire à fortes convictions et gare à tout essoufflement en cours de route ! L'ESHS, à son tour, devra se montrer intraitable face au CS Chebba, un onze talentueux mais encore perfectible.

Un peu plus au Sud, à Zarzis, l'ESZ, vainqueur lors de la ronde précédente, reçoit l'ASOE, une formation imprévisible et capable de faire vaciller les postulants autant que les outsiders.

Inconstants depuis peu, les insulaires doivent à tout prix maximiser et glaner au moins le point du nul. A Sfax, le Sfax RS entend lui aussi mettre à profit la venue de l'US Siliana pour marquer des points et monter en grade. A la peine depuis les trois coups, l'USS est quant à elle dos au mur. Seule une parité lui permettra d'entretenir l'espoir de renouer avec un résultat quelque peu positif.

Ce ne sera guère évident face au COM qui doit gagner pour se repositionner et viser à terme le haut du pavé.

Tout d'abord, des Cigognes qui n'ont nullement l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Puis, une ASS totalement affranchie et libérée depuis quelque temps. Outre cette explication, d'autres matchs valent aussi le détour. A l'Ariana, l'ASA reçoit le COM, un ex-national qui n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là.

