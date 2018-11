Tunisie: Les investisseurs croient en les capacités régionales

Le nombre de projets déclarés a atteint 272 au cours du mois de septembre 2018 contre 235 en septembre 2017, soit une augmentation de 15,7%. Ces projets permettront la création de 7.138 postes d'emploi, contre 3.680 postes lors du mois de septembre 2017, soit une augmentation de 94,0%.

Durant les neuf premiers mois 2018, l'investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 2.732,6 MD, contre 2.662,3 MD lors des neuf premiers mois 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 2,6%.

Des emplois dans tous les secteurs

Le nombre de projets déclarés a atteint 2.877 au cours des neuf premiers mois 2018 contre 2.746 lors des neuf premiers mois 2017, soit une augmentation de 4,8%. Ces projets permettront la création de 48.256 postes, contre 43.835 postes durant les neuf premiers mois 2017, soit une augmentation de 10,1%.

Les investissements déclarés dans le secteur des industries diverses ont connu une augmentation de 38,1% durant les neuf premiers mois 2018 avec 523,4 MD contre 379,1 MD pendant la même période en 2017, essentiellement suite à la déclaration durant les neuf premiers mois 2018 de la création d'une unité de fabrication d'emballage en carton pour un montant de 40,5 MD, à la déclaration de la création d'une unité de fabrication de filtres d'hémodialyse pour un montant de 20,0 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de production d'énergie renouvelable pour un montant de 19,1 MD et à la déclaration de la création d'une unité d'impression sur métal pour un montant de 16,0 MD.

Le secteur des industries chimiques a aussi affiché une augmentation de 41,2% avec des investissements déclarés de 289,7 MD durant les neuf premiers mois 2018 contre 205,2 MD au cours de la même période de l'année 2017, essentiellement suite à la déclaration au cours des neuf premiers mois 2018 de l'extension d'une unité de fabrication de canalisation de transfert de fluides pour un montant de 31,0 MD, à la déclaration de la création d'une unité de fabrication de bitume et d'asphalte pour un montant de 20,0 MD, à la déclaration de création d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques pour un montant de 20,0 MD et à la déclaration de la création d'une unité totalement exportatrice de purification partielle d'acide pour un montant de 13,9 MD.

Des extensions déclarées

Il en est de même pour le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les investissements ont augmenté de 5,0% durant les neuf premiers mois 2018 avec 445,6 MD contre 424,2 MD durant la même période de l'année 2017, principalement suite à la déclaration de la création d'une unité de production de produits réfractaires et d'isolation pour un montant de 82,1 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de carreaux céramiques pour un montant de 22,0 MD.

Les investissements déclarés du secteur des industries du cuir et de la chaussure ont augmenté de 300,6%, passant de 8,0 MD à 32,1 MD durant les neuf premiers mois 2018, essentiellement suite à la déclaration de la création d'une unité de tannage et mégisserie pour un montant de 18,8 MD. Les investissements déclarés dans le secteur des industries mécaniques et électriques ont aussi augmenté de 5,0% durant les neuf premiers mois 2018, passant de 581,6 MD à 604,0 MD, essentiellement suite à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de fils et câbles électroniques pour un montant de 97,9 MD et à la déclaration au cours des neuf premiers mois 2018 de l'extension d'une unité totalement exportatrice de fabrication de ressorts à lames pour un montant de 50,0 MD.

En revanche, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires ont baissé de 21,1%, passant de 955,8 MD à 753,9 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les neuf premiers mois 2017 de l'extension d'une fromagerie pour un montant de 29,5 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 19,0 MD, à la déclaration de renouvellement du matériel d'une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 12,8 MD et à la déclaration de la création d'une unité de transformation et conservation de fruits pour un montant de 12,3 MD.

Pour le secteur des industries du textile et de l'habillement; les investissements ont diminué de 22,6% avec 83,8 MD durant les neuf premiers mois 2018 contre 108,3 MD pendant la même période de l'année 2017, essentiellement suite à la déclaration durant les neuf premiers mois 2017 de l'extension d'une unité de confection pour un montant de 15,6 MD et à la déclaration de renouvellement du matériel d'une unité totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11,2 MD.