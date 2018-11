Tunisie: Mission accomplie !

Un Msakni ressuscité !

L'un des faits saillants du derby maghrébin de la soirée du jeudi dernier était incontestablement la «résurrection» du stratège de l'Etoile, Iheb Msakni, violemment critiqué ces derniers temps pour son passage à vide qui a trop duré.Il avait touché beaucoup de ballons, tout en étant un point d'appui précieux pour ses coéquipiers au niveau de la transition et du changement du rythme du jeu de son équipe.Il a failli ouvrir la marque à la 55e mais sa reprise du plat du pied suite à un centre de Ghazi Abderrazak -- auteur d'une prestation remarquable -- est passée à quelques centimètres du montant droit.Il a été justement récompensé pour ses efforts deux minutes après (57e), puisqu' à l'issue d'une action rapide qu'il avait lui-même débutée il a réussi à marquer le but de la délivrance pour son équipe.

Les Etoilés auraient pu sceller définitivement le sort de la rencontre à la 60e par l'intermédiaire de Marei qui a hérité d'une passe lumineuse de l'inévitable Abderrazak, mais son «heading» a été repoussé in extremis sur la ligne par le portier du WAC, auteur d'une grande parade.La réaction des Marocains a eu lieu à la 66e par l'intermédiaire de l'attaquant ivoirien, Toundé, qui a vu son tir puissant repoussé difficilement par un Bdiri de plus en plus confiant et qui a eu encore une fois le mérite de sauver son équipe à la 70e, en repoussant magistralement un coup franc dangereux du même Toundé. Après ce regain de rythme de la part des Marocains, les Etoilés ont repris leur ascendant et le monopole de la balle et auraient pu marquer le but du K.O, par l'intermédiaire de Chermiti qui a hérité d'une diagonale d'une grande précision de la part de Kechrida, mais il a raté son face-à-face avec le keeper du WAC.

Au final,les protégés de Leekens, auteurs de leur meilleure prestation depuis le début de saison, ont brillamment réussi leur qualification pour le 1/4 de finale de la coupe arabe, grâce notamment à leur solidarité, leur grande détermination -- on sentait réellement une envie remarquable de jouer à fond toutes les balles -- et leur maîtrise tactique; avec notamment une mention spéciale pour le trio Abderrazak-Marei-B. Amor, auteur d'une sortie époustouflante. Le latéral gauche a fourni sa meilleure prestation depuis une année, il a été l'élément déclencheur des actions les plus dangereuses de son équipe en s'appuyant sur sa générosité et ses chevauchées incessantes sur le couloir gauche. L'attaquant égyptien a beaucoup pesé sur la défense adverse par sa mobilité et ses appels de balle, il lui manquait uniquement ce but libérateur pour récompenser ses efforts et sa générosité.

Quant à B. Amor, il a été tout simplement égal à lui-même avec son abattage et son sens tactique aigu, lui permettant d'orchestrer le tempo de son équipe et d'user ses adversaires directs. Néanmoins,le point d'interrogation reste sans aucun doute cette persistante et surprenante mise à l'écart de Firas Belarbi de la part de George Leekens, lui, qui était dans un passé récent l'un des éléments de base les plus en vue dans le dispositif de l'Etoile. D'ailleurs,après la sortie pour blessure de Msakni, l'on s'attendait fort logiquement à l'incorporation de l'ancien sociétaire du CAB, mais finalement le technicien belge avait un autre avis en confirmant de nouveau son approche prudente avec l'injection de Aymen Trabelsi à la 75e, faisant dire à certains observateurs présents que c'était bizarrement prématuré de vouloir cadenasser le jeu de l'équipe en optant pour un 3e milieu défensif avant une bonne quinzaine de minutes de la fin du match !

Fiche technique

Stade Olympique de Sousse/Pelouse en bon état/Temps agréable/Public nombreux/Arbitrage de l'Irakien Mouhaned Al Kacem/

But de Msakni à la 57e.

Formations

ESS : Bdiri, Hannachi (Kechrida 85'), Abderrazak, B.Aziza, Bédoui, Boughattas, Aouadhi, B.Amor, Msakni (Trabelsi 75e), Chermiti (Raddaoui 88e) et Marei.

WAC :Tagnaouti, Comara, Dari, Noussir, Nahiri, Nakach, Saïdi, Al Asbahi (Aouk62e), Ounajem (Hassouni 82e), Teghzaoui(Toundé 59e) et Jebor A.