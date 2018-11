Tunisie: La nouvelle ligne rouge

Cette ligne rouge qu'évoque publiquement le Bureau exécutif est une initiative heureuse. Car le syndicalisme tunisien doit se maintenir dans sa ligne traditionnelle de patriotisme et de démarche constructive. Surtout que le corporatisme a fait son temps, ouvrant la voie à une forme de militantisme ouvert et participatif qui s'efforce de protéger l'entreprise et de servir sa prospérité, tout en veillant à ce qu'elle soit partagée.

Sans pouvoir préjuger de ce qu'il adviendra comme conséquences à ce désaccord qui rassure les parents des élèves concernés, il est utile de se souvenir des trop nombreuses fois où le syndicat de l'enseignement secondaire a mis en péril l'année scolaire et fait fi de l'autorité du ministère de l'Education nationale. La liberté syndicale est, certes, un droit sacré consacré par la Constitution de 2014, mais elle ne donne pas le droit de mettre en péril l'institution qui est la raison d'être du corps enseignant ni les examens qui évaluent l'apprentissage de nos enfants et qui matérialisent une part essentielle de cette raison d'être.

Mais la Fédération générale de l'enseignement secondaire ne semble pas disposée à prendre en compte les mises en garde de la direction de la centrale. C'est ainsi que l'on a vu Néjib Sallemi, secrétaire général-adjoint de la Fédération, affirmer que «la décision du boycott sera maintenue». Et d'ajouter que les conceptions du BE à propos de la démocratie sont différentes des leurs.

