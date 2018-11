Cote d'Ivoire: Banques - NSIA Banque Côte d'Ivoire conforte position sur le marché bancaire ivoirien

Au 30 juin 2018, NSIA Banque Côte d'Ivoire a su conforter sa position sur le marché bancaire ivoirien à travers une évolution annuelle positive des encours nets de crédits de 21% à 684 milliards FCFA et une croissance des encours de ressources clientèle de 5% pour une valeur de 723 milliards FCFA a appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS).

Le premier semestre 2018, le contexte a été marqué au plan réglementaire, par l'entrée en vigueur des normes Bâle 2 et 3, ainsi que le nouveau plan comptable bancaire.

Depuis le 01 janvier 2018, NSIA Banque CI a mis en place un dispositif afin de retranscrire en son sein ces évolutions réglementaires avec un plan de formation des équipes et un plan d'accompagnement avec l'appui d'un cabinet financier.

Le tribunal de première instance de Sassandra (Côte d'Ivoire) a décidé de la mise en liquidation de la Société Amer et Frères (SAF CACAO) et CHOCO Ivoire pour cessation de paiement. Cette décision a fait l'objet d'un appel par lesdites Sociétés et ses créanciers (collectif de 12 Banques). Aussi, le secteur du négoce est aussi marqué par la sortie d'autres acteurs, l'arrivée de nouveaux exportateurs, l'augmentation des capacités de production de certains acteurs, une hausse des cours du Cacao de près de 10% par rapport à la campagne 2016-2017.

Dans sa quête perpétuelle de la satisfaction client, NSIA Banque CI continue de travailler à l'amélioration de son dispositif de prise en charge clientèle. Elle a ainsi obtenu la certification ISO 9001version 2015 en juin 2018, au terme de l'audit de renouvellement.

Groupe NSIA : Meilleure entreprises africaine en 2018

Le groupe NSIA a, par ailleurs, été distingué, meilleure entreprise africaine par le "Africa CEO Forum", en Mars 2018. Sur le volet ressources humaines, un accent particulier a été mis lors du premier semestre 2018, sur le renforcement des effectifs des entités de contrôle de la banque et sur les formations relatives aux problématiques en lien avec les évolutions réglementaires.

Un Produit net bancaire en hausse

Commentant les résultats du premier semestre, les dirigeants de banque ont souligné que le total bilan de 1 029 milliards FCFA à fin juin 2018, progresse de 4% par rapport à juin 2017. La banque poursuit ses efforts de mobilisation des ressources sur la clientèle afin de réduire le niveau de son refinancement auprès de la BCEAO.

Le Produit net bancaire de NSIA Banque CI, au 30 juin 2018, enregistre une hausse de 7% par rapport à juin 2017, suite à la progression de la marge d'intermédiation et se positionne à 35,4 milliards Francs CFA. Les frais généraux sont en légère hausse de 3%, du fait des charges variables mais aussi des charges liées à l'extension du réseau d'agences. Au 30 juin 2018, ils s'élèvent à 17,1 milliards FCFA et tiennent compte des charges induites par la mise en conformité de la Banque suite aux différentes évolutions réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2018. En conséquence, le Résultat Brut d'Exploitation atterrit à 15,5 milliards FCFA, en hausse de 8% comparativement au 1er semestre 2017.

A l'inverse, le Coût Net du Risque s'établit à -10 160 millions FCFA en juin 2018. Ce niveau est la conséquence de la mise en liquidation des sociétés SAF CACAO et CHOCO Ivoire et de l'impact des nouvelles dispositions réglementaires en matière de provisionnement des créances en souffrance. Au 30 juin 2018, les risques sur les clients SAF CACAO et CHOCO IVOIRE sont provisionnés à hauteur de 50% dans les livres de la Banque. Ainsi, le résultat avant impôt ressort en baisse de -55% à +5,8 milliards FCFA au 30 juin 2018 contre +12,7 milliards FCFA au 30 juin 2017, malgré la hausse du Produit Net Bancaire et la politique de la Banque en matière de maîtrise des frais généraux dans un contexte d'extension du réseau d'agences ces cinq (5) dernières années. Le Résultat Net à fin juin 2018, quoiqu'en baisse de -57% en glissement annuel, ressort positif et s'établit à +4,6 milliards FCFA.

Des perspectives favorables au 2eme semestre 2018

Dans un contexte de bonne dynamique économique d'ensemble, la tendance actuelle des indicateurs de gestion, notamment le PNB et le coefficient d'exploitation devraient s'améliorer au cours du deuxième semestre de l'année 2018, avec l'ouverture, au cours du mois d'octobre 2018, de la Campagne Café Cacao. Le prix annoncé pour cette campagne est de 750 F/Kg contre 700 F/Kg pour la campagne précédente. En effet, NSIA Banque CI demeure un acteur bancaire majeur dans le financement du négoce de matières premières. Dans le contexte de difficultés que connaît le secteur café cacao (défaillance d'acteurs majeurs dont SAF CACAO), la Banque a révisé sa politique de risque et son dispositif de sécurité. Au titre de la campagne 2018-2019, l'enveloppe à dégager sera étudiée au regard de la politique d'appétence aux risques du Groupe NSIA et de l'actualité qui prévaut dans le secteur du négoce.