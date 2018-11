Madagascar: Mise en cause, la Céni se justifie

Hery Rakotomanana avait annoncé, le jour du scrutin, que les tendances provisoires seraient connues dès dimanche, avant même les résultats provisoires prévus le 20 novembre, mais l'acheminement des bulletins est plus long que prévu. Seulement 16% des bureaux de vote ont été traités pour le moment. Il faut aussi confronter les anomalies recensées avec les procès-verbaux et, là aussi, il s'agit d'une démarche précautionneuse qui prend du temps, selon Ernest Razafindraibe, le rapporteur général de la Céni.

La conclusion est similaire, à savoir que les anomalies ne remettent pas en cause la régularité du scrutin. Cependant, la Céni est dans la tourmente. Des rumeurs de corruption de ses membres courent sur les réseaux et certains candidats publient leurs propres résultats. Le président de la Céni Hery Rakotomanana se justifie.

À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a donné une conférence de presse, ce samedi 10 novembre, depuis son quartier général, à Antananarivo. Trois jours après le premier tour de scrutin de l'élection présidentielle, 4 024 bureaux de vote ont été traités sur 24 852 avec un taux de participation de 52,41% ( Andry Rajoelina 40,52%, Marc Ravalomanana 39,37%, Hery Rajaonarimampianina 5,71%, André Mailhol 1,47% et Paul Rabary 0,95% ). L'institution met en garde contre les critiques et les accusations de corruption qu'elle subit depuis quelques jours.

