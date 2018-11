Maroc: Habib El Malki met en relief la résilience de l'économie nationale

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu jeudi 8 novembre 2018 une délégation du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Nicolas Blancher, qui effectue une visite au Maroc dans le cadre des consultations sur le renouvellement de la ligne de prévention et liquidité.

Au cours de cette réunion, le président de la Chambre des représentants a indiqué que la situation de l'économie marocaine s'est nettement améliorée au cours des dernières années, notamment en matière de maintien des équilibres macro-économiques, notant que la Constitution de 2011 stipule que le Parlement et le gouvernement doivent œuvrer au maintien des équilibres des finances publiques. Il a également souligné que l'économie marocaine a fait preuve de résilience face à la situation internationale caractérisée par les troubles et par l'adoption par certains pays de politiques protectionnistes contraires aux principes de l'Organisation mondiale du commerce, soulignant que la faiblesse de la croissance au sein de l'Union européenne, premier partenaire commercial du Royaume, a eu un impact négatif sur l'économie du Maroc.

Habib El Malki a aussi souligné que la faiblesse de l'intégration économique des pays du Maghreb fait perdre à chacun d'entre eux de grandes opportunités de développement, louant le contenu du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte dans lequel le Souverain a appelé à la relance d'une action maghrébine commune et notamment entre le Maroc et l'Algérie. Il a également souligné l'importance de la stabilité et de la sécurité dont le Royaume jouit dans un environnement régional et international particulièrement au sud de la Méditerranée, ajoutant que la sécurité et la stabilité sont des piliers essentiels du développement et de la prospérité.

Le président de la Chambre des représentants a passé en revue les différentes maisons réformées du Royaume sous la direction de Sa Majesté le Roi, soulignant les initiatives visant à réduire les disparités sociales et géographiques, à réformer l'éducation et la formation professionnelle, à améliorer les services de santé et le climat des investissements et à lancer d'autres projets et programmes.

Habib El Malki a aussi fourni des explications à son hôte sur les réformes fiscales et administratives initiées par le Royaume et rappelé les lois approuvées par le Parlement dans le but de renforcer la gouvernance et d'accroître la compétitivité de l'économie nationale, le rôle du secteur privé et le climat de l'investissement.

Pour sa part, le chef de la délégation du Fonds monétaire international a déclaré partager les mêmes idées et convictions que celles exprimées par le président de la Chambre des représentants et que le FMI a pour objectif de contribuer à renforcer la résilience de l'économie nationale aux risques potentiels dans le cadre de la création de conditions propices au développement durable. Il a souligné la volonté du Fonds monétaire international de renforcer ses consultations avec la Chambre des représentants et de coopérer avec elle dans des domaines aussi importants que ceux de la gouvernance, de la transformation numérique ainsi que dans d'autres domaines.