Maroc: Une 8ème journée du championnat Pro 1 au goût de revanche

La 8e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroule en cette fin de semaine et connaitra des matchs à grand suspense. Ainsi, après la rencontre qui a opposé vendredi soir au stade Adrar le dauphin au leader, en l'occurrence le Hassania d'Agadir à l'Olympique de Safi, le MCO affrontera ce samedi à partir de 15h au stade municipal de Berkane le Youssoufia de Berrechid.

Les locaux seront à rude épreuve face aux hommes de Seddiki qui sont parvenus à inquiéter lors des dernières journées de grandes équipes. Une mission difficile pour les Oujdis certes, mais pas impossible si l'on sait qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu à maintes reprises.

A 17h, le MAT reçoit le RCOZ au stade Saniet Rmel de Tétouan avec comme principal objectif de s'accaparer des points de la partie. Ayant réalisé de bons résultats dernièrement, les coéquipiers de Zayd Kerrouch tenteront de poursuivre leur bonhomme de chemin pour éviter les déboires du début de la saison. En face, l'adversaire n'est pas à sous- estimer, la raison en est qu'il est cinquième avec 9 points au compteur et un match en retard.

A 19h, le DHJ accueille le FUS au stade El Abdi d'El Jadida. Quatrièmes au classement avec 9 unités et un match encore à jouer, les Doukkalis ont l'avantage du terrain et du public pour venir à bout de leur adversaire du jour, lequel enregistre des résultats irréguliers et semble chercher encore son rythme de croisière.

Pour ce qui est des matches de dimanche, le CRA reçoit le WAC dès 15h au stade municipal d'Imzouren. Un match difficile pour les deux équipes qui occupent le bas du tableau. Poussés par un petit sursaut d'orgueil dû aux derniers résultats, les locaux tenteront de récolter davantage de points, chose difficile tout de même face à un Widad qui peine, sur plusieurs fronts, à trouver un rythme qui sied à sa réputation. Un match qui promet malgré une pelouse qui laisse à désirer.

A 17h, l'OCK recevra la RSB au Complexe OCP de Khouribga. Les locaux, éliminés sur cette même pelouse par le même adversaire du jour pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Trône n'auront d'yeux que pour la victoire qui pourrait les réconcilier avec leur public. De l'autre côté, les Berkanis se déplaceront à Khouribga avec la volonté de chercher un bon résultat qui leur permettra d'avoir le moral pour la finale du 18 novembre prochain.

A 18h, l'AS FAR croisera le fer avec l'IRT au terrain FUS Belvédère de Rabat. Un match plutôt équilibré entre deux formations qui se positionnent au milieu du tableau et qui tentent, tant bien que mal, de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard.

Enfin, le RCA accueillera le KACM à huis clos, à partir de 15h au stade du Père Jégo à Casablanca. Quatorzièmes avec 5 unités au compteur et quatre matchs en retard, les protégés de Garrido se doivent de gagner des points pour se hisser en haut du tableau et rejoindre le peloton de la tête, même si la tâche serait difficile face à un KACM qui a essuyé deux défaites lors des deux dernières journées et ce malgré une bonne entame et une troisième place au classement provisoire.

Programme avec arbitres

Samedi

15h00 : MCO-CAYB au stade municipal à Berkane (Abdelaziz Lemsellk)

17h00 : MAT-RCOZ au stade Saniet Rmel à Tétouan (Redouane Jiyed)

19h00 : DHJ-FUS au stade El Abdi à El Jadida (Hamza El Fareq)

Dimanche

15h00 : CRA-WAC au terrain municipal à Imzouren (Samir Guezzaz)

15h00 : RCA-KACM au stade Père Jégo à Casablanca (Huis clos) (Abderrahim Yaagoubi)

17h00 : OCK-RSB au Complexe OCP à Khouribga (Hicham Tiyazi)

18h00 : FAR-IRT au terrain du FUS Belvédère à Rabat (Nordine El Jaafari)

Championnat D2

Le championnat de seconde division de football, Botola Pro 2 Maroc Telecom, se poursuivra ce week-end pour le compte de la 9ème journée selon le programme qui suit :

Samedi

14h30 : CRS-RBM au terrain Errazi à Berrechid (Mohamed Bellote)

15h00 : IZK-JSM au terrain 18 novembre à Khémisset (Tarek Moutamani)

15h00 : JSKT-KAC au stade municipal à Kesba Tadla (Nabil Benrkiya)

15h00 : MAS-ASS au Complexe sportif de Fès (Toaufik Gourar)

15h00 : OD-CAK au terrain Ahmed Fana à Dchira (Mohamed El Allam)

15h00 : WST-RCAZ au terrain municipal à Témara (Mohamed Nhayeh)

Dimanche

14h30 : CJBG-WAF au terrain municipal à Kelaa Sraghna (Mohamed Rami)

14h30 : USK-RAC au terrain Ahmed Chehoud à Rabat (Yassine Bouslim)