Maroc: Le trompettiste Ibrahim Maalouf jugé pour agression sexuelle sur mineure

Le journaliste et directeur du très influent journal privé Akhbar al-Youm, Taoufik Bouchrine, a… Plus »

En 2017 et alors que des médias avaient fait état d'une enquête ouverte pour agression sexuelle, le célèbre trompettiste avait dénoncé de "fausses informations extrêmement préjudiciables", "délibérément diffusées dans le seul but" de le "décrire comme un prédateur sexuel".

La jeune fille "avait commencé à se scarifier, à faire des crises de boulimie. Elle a vu un médecin et a révélé qu'il y avait eu des caresses sexuelles", affirme l'avocat de la famille, Jean-Baptiste Moquet, expliquant que la jeune fille, "amoureuse" du musicien et "fascinée" par lui, avait voulu le protéger. L'enquête préliminaire avait été ouverte pour "atteinte sexuelle", qui implique le consentement de la mineure. "Au terme des investigations" cependant, le parquet a estimé "qu'il n'y avait pas eu de consentement de la victime, et décidé de renvoyer" Ibrahim Maalouf devant le tribunal pour "agression sexuelle", a-t-il expliqué à la veille du procès.

Les parents ont fait un signalement un an après les faits et une enquête a été ouverte, débouchant sur le placement en garde à vue en janvier 2017 d'Ibrahim Maalouf, 37 ans.

