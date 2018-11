Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan - La CIE améliore ses services avec les réseaux intelligents

Au Salon des infrastructures d'Abidjan, qui se présente comme une opportunité pour les acteurs des Bâtiments et travaux publics (Btp), de l'énergie, pour montrer leur savoir-faire et informer sur les innovations dans leur secteur d'activité, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) participe activement à travers ses services. Le jeudi 8 novembre, elle a présenté ses produits intelligents.

« Au niveau de la continuité du service, nous avons développé un certain nombre de technologie sur le réseau qui nous permet d'être informé en temps réel et permet à nos équipes d'intervenir aussi rapidement, pour ne pas que le client puisse subir les désagréments liés aux interruptions d'électricité », a souligné le directeur des études et de la maîtrise de cette compagnie, Jean Christian Turkson.

Pour lui, la compagnie, utilise aujourd'hui des drones pour surveiller le réseau afin de voir où il y a l'électricité. D'autant plus qu'il y a des zones où leur équipe n'arrive pas à accéder ni en voiture ni à pied « Nous nous sommes engagés dans une voie d'innovation pour améliorer le service aux clients, mais aussi garantir la continuité du service », ajoute-t-il. Ainsi, pour référencer un client qui appelle pour un dépannage, le directeur des études et de la maîtrise révèle que la Cie a géoréférencé un certain nombre d'installation. Ce, dans le but d'agir assez rapidement pour l'intervention.

En outre, « du point de vue de la maintenance il y a des choses qui sont faites pour surveiller le comportement des équipements d'exploitation afin de prévenir les défaillances », a expliqué Christian Turkson. Sans oublier d'évoquer l'innovation dans la relation avec les clients. Qui disposent désormais de plusieurs moyens de paiements , notamment le paiement électronique à travers les banques avec la carte Visa, les paiements des factures à travers les services mobiles Ornage money Mtn money moov money.

Comme l'a mentionné le président du Gibtp, Philippe Eponon, dans son discours d'ouverture, le Sia 2018 sera consacré à des échanges et partages d'expériences sur l'impérieuse nécessité d'intégrer les systèmes intelligents dans l'aménagement du territoire, contrairement aux deux premières éditions qui ont porté respectivement sur l'accélération de l'intégration des infrastructures routières, les défis et les opportunités des infrastructures en Côte d'Ivoire.