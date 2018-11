Cote d'Ivoire: Duékoué - Lancement de la campagne Café-Cacao 2018-2019, les acheteurs véreux mis en garde

Après Daloa et Duékoué la délégation du conseil café-cacao conduite par Yoro Séraphin sera à Man le vendredi prochain pour le lancement de la campagne de commercialisation du café-cacao dans le Tonkpi et Bafing.

« Le taux d'humidité acceptable à 8% à l'entrée de l'usine avec comme taux de réfaction 08 à 09% ; Taux de matière étrangère 1-1,5% comme taux de réfaction ; le taux de brisures 2-2,5% comme taux de la réfaction ; le sous grade 15% », sont quelques normes recommandées pour sa part par Soro Waletchin du service de commercialisation de CCC aux producteurs du Guemon et du Cavally pour que leurs produits soient acceptés dans les usines.Avant de présenter les trois lauréats nationaux à l'assistance, le délégué régional du CCC pour la région du Guemon et Cavally, Zoro Bi Irie Joseph a fait le bilan de la campagne écoulée.

L'administrateur s'adressant aux producteurs dans la salle Gui Dibo de la mairie, a mis en garde les acheteurs véreux qui ne respecteront pas le prix d'achat bord champ du cacao à 750 FCFA/Kg fixé par le gouvernement. Il a salué les performances agricoles de la délégation du conseil café-cacao de Duékoué d'où est issue les trois lauréats nationaux( la première productrice de cacao, le premier producteur de cacao et la première société coopérative) lors de la dernière journée nationale du cacao et chocolat 2018(Jncc). Aussi, a-t-il félicité ces trois lauréats pour le travail abattu, non sans les exhorter à continuer sur cette lancée.

