Algérie: Guerre de libération nationale - Une Révolution unique, oeuvre d'Hommes exceptionnels

Tizi-Ouzou — La Guerre de libération nationale déclenchée le 1 novembre 1954 contre le colonialisme français est une Révolution unique au monde, accomplie par des Hommes exceptionnels, a souligné, samedi à Tizi-Ouzou, le Secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC).

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée par le musée régional du Moudjahid en collaboration avec le bureau de l'ONEC de Maâtkas, à la mémoire de 600 martyrs de cette localité de l'ouest de la wilaya, Tayeb El Houari, a rendu un vibrant hommage aux hommes qui ont répondu à l'appel du 1er novembre 1954 et consentis au sacrifice suprême, pour libérer leur pays et le peuple du joug colonial français, sans rien attendre au retour.

"C'est cette Révolution glorieuse qui nous distingue des peuples du reste du monde, et qui fait que nous sommes fondamentalement différents d'eux parce-que nous possédons ce référent révolutionnaire unique qu'on ne peut trouver nul part ailleurs, car on ne peut pas produire un autre novembre et des chouhada de la stature et de la bravoure de Si el Houas, Amirouche Ait Hamouda, Abane Ramdane, Ben Boulaid et tant d'autres", a-t-il ajouté.

Il a estimé que "chaque chahid, par son engagement, amour de la patrie et bravoure, est une référence en éducation, en politique et une idéologie et est une source d'inspiration pour les écrivains et les scénaristes", rappelant que ces hommes qui "étaient modestes dans leurs vies étaient forts par leur convictions nationalistes et patriotiques inébranlables".

Tayeb El Houari a appelé l'assistance à transmettre le message du Chahid et son amour de la patrie qui l'a convaincu à consentir au sacrifice suprême, aux jeunes afin que ce message soit le référent essentiel dans leurs comportement.

Il a indiqué que ceux qui ont fait la Révolution algérienne ont construit une personnalité nationale dont on peut aujourd'hui s'enorgueillir. Le wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, présent à cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage aux chouhada qui sont tombés au champ d'honneur pour libérer le pays du colonialisme français et pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

"Un sacrifice grâce auquel nous jouissons aujourd'hui de la paix et de la stabilité consolidée par la réconciliation nationale instaurée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a-t-il rappelé.

Lors de cette cérémonie, un film documentaire rapportant des témoignages de moudhahidine du maquis de Maâtkas a été projeté. Des diplômes d'honneur ont été remis aux ayants droit des chouhada de cette même localité, à la clôture de cet hommage.