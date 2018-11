Algérie: Prisonniers sahraouis/Gdeim Izik - Appel pour sauver le militant Abdallah Abbahah

Ces militants ont été ciblés par les autorités marocaines, non pas pour une quelconque participation aux heurts suite au démantèlement violent du camp par les forces marocaines, mais, souligne la LPPS, à cause de leurs opinions politiques en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui, la majorité étant des militants politiques et défenseurs des droits de l'Homme.

A titre de rappel, les prisonniers politiques sahraouis, du "groupe Gdeim izik", avaient été arrêtées suite à l'exode massif et la grande campagne de déplacement vers le camp de Gdeim Izik, en octobre 2010, en dehors de la ville sahraouie d'El Aâyoun occupée. Quelques 8000 tentes ont été construites par des dizaines de milliers de sahraouis (qu'on estime à plus 20.000 personnes). Ce camp fut sauvagement démantelé par les forces marocaines.

La ligue pour la protection des prisonniers sahraouis a expliqué que "cette grève est pour les détenus une manière de protester contre leur déplorable situation à la prison de Tifelt2, où ils sont emprisonnés depuis plus d'une année. Ils manifestent à travers cet acte de leur profond désarroi et désespoir quant à l'issue de leurs plaintes devant l'différence de la direction pénitentiaire."

