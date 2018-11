Algérie: Ouargla - Engouement pour les nouveaux métiers répondant au marché de l'emploi

Ouargla — De nouveaux métiers d'artisanat suscitent un engouement remarquable des inscrits à la chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya d'Ouargla répondant aux exigences du marché local de l'emploi, a-t-on appris des responsables de cet organisme.

Les nouveaux inscrits s'intéressent de plus en plus aux spécialités très sollicités sur le marché local dont entre autres, la plomberie sanitaire, réparation de téléphones portables, techniques de peinture et ravalement des façades, l'esthétique et la pâtisserie traditionnelle, a précisé le chef de département de l'organisation, de la communication à la CAM.

Près de 600 nouveaux artisans se sont immatriculés depuis le début de l'année en cours à la CAM, dont 80% ont été orientés vers des nouvelles activités artisanales qui leur ouvrant de larges perspectives de travail, a indiqué M. Rached Kadri, ajoutant que la chambre offre à ces artisans les possibilités de participation dans les différentes manifestations spécialisées locales, régionales et nationales.

La dynamique qu'a connue le secteur de l'artisanat ces dernières années dans la wilaya de Ouargla s'est traduite par l'immatriculation, entre 1999 et l'année actuelle, de pas moins de 8.000 artisans à la CAM, ayant permis la création de près de 26.000 emplois pratiquement versés dans les activités traditionnelles artistiques, a-t-il souligné.

Cet engouement pour les nouvelles activités d'artisanat ne peut, toutefois, occulter l'attachement des artisans aux autres activités, dont la broderie sur tissu et laine, la pâtisserie, la literie, la vannerie, et sculpture sur bois de palmier, à la faveur notamment des facilités et avantages accordées aux artisans dans le but de préserver et pérenniser le legs ancestral, a relevé M. Kadri.

La CAM s'emploie à apporter l'aide aux artisans à travers la participation aux diverses activités afférentes au développement du tourisme saharien, par l'organisation, en coordination avec la direction du tourisme et de l'artisanat, des expositions et manifestations, dont le mois du patrimoine notamment, devant servir de vitrines d'exposition et d'écoulement des produits d'artisans et de promotion du produit local.