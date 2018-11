Algérie: Grande mosquée d'Alger - Les travaux avancent conformément aux délais fixés

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a affirmé, samedi à Alger, que les travaux de réalisation de la Grande mosquée d'Alger avançaient "à un rythme respectable", conformément au calendrier et aux délais fixés.

Lors d'une visite d'inspection des chantiers de la mosquée, en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, et du ministre palestinien des affaires religieuses et des Wakfs, M. Youssef Adeis, M. Temmar a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que le rythme des travaux de réalisation respecte et se conforme au calendrier et aux délais fixés, le qualifiant de "respectable".

Le ministre palestinien a exprimé son admiration quant à cette mosquée, qui représente, a-t-il dit, "un édifice religieux gigantesque" qui vient enrichir l'histoire de l'Algérie et qui compte des monuments reflétant l'histoire de la nation arabo-musulmane, affirmant que sa visite sur la terrain des chantiers du projet lui a permis de découvrir la beauté de la mosquée qui l'a qualifiée d'œuvre d'art architecturale".

"J'ai relevé en compagnie des autres ministres, le respect rigoureux du calendrier lié à la cadence des travaux", a soutenu M. Aissa, ajoutant que "les préparatifs complémentaires incombent au ministère de l'Habitat qui respecte les délais, ce qui permettra d'accomplir les autres missions complémentaires relevant des autres départements ministériels, censées conférer une dynamique religieuse, touristique, culturelle et scientifique à cet édifice.

A noter qu'il a été procédé à l'installation du lustre principal au milieu de la salle de prières et qui est située sous 8 projecteurs, relié au plafond par 30 câbles métalliques, en sus de l'installation de 89 petits lustres répartis à travers toute la mosquée.

La décoration du Mihrab est en cours de parachèvement, tandis que la réception de la salle de prière est prévue pour le 15 de ce mois.

Il a été procédé, en outre, au parachèvement des travaux de dallage au niveau des étages du minaret, et à la réalisation des bassins, des fontaines (16 bassins et 10 fontaines réalisées avec une architecture islamique) et du plan du jardin extérieur de la mosquée.

Au niveau des étages du minaret, les travaux portent actuellement sur la valorisation de cette structure avec, notamment, des salles d'exposition, des centres d'études et de traduction devant permettre aux visiteurs étrangers de s'informer facilement sur cet édifice architectural islamique.

Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 M2, un minaret long de 267 M, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté et des espaces de restauration.

Dans la partie sud du site est prévu un centre culturel composé d'une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants.

La bibliothèque a, quant elle, une capacité d'accueil de 3500 personnes et compte un million de livre. Le centre culturel peut accueillir 3000 personnes, la maison du Coran 300 étudiants et le parking automobile 4.000 véhicules.

Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois), leur réalisation est achevée à 100%.

Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, a été confié à l'Entreprise chinoise "CSCEC".

La grande mosquée d'Alger qui sera livrée fin 2018, est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.