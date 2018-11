Congo-Brazzaville: Réactualisation du cadre juridique de coopération bilatérale

En vue d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale, les deux pays ont évalué, au cours de la quatrième grande commission mixte tenue du 7 au 8 novembre, à Dakar, les domaines d'intérêts commun.

Selon les deux parties, l'objectif est de réactualiser le cadre juridique de leur coopération bilatérale, question de l'adapter aux nouvelles réalités et contribuer au développement économique et social des deux peuples.

Cette commission qui s'est tenue trente-et-un ans après celle de 1987, à Brazzaville, a débouché sur la signature de huit accords et conventions ainsi que deux actes administratifs de partenariat.

Au nombre d'accords signés figurent ceux portant, notamment, sur la coopération militaire et technique, la coopération culturelle et artistique, la convention d'extradition, l'accord-cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du sport.

Se félicitant de la moisson de cette commission, le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba, a invité les deux peuples à travailler assidument pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces travaux.

Au terme de ceux-ci, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean- Claude Gakosso, a conféré avec le Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdala Dione, à qui il a fait le point des délibérations de cette commission mixte et passé en revue la coopération entre son pays et le Sénégal.