Cote d'Ivoire: La grève va-t-elle se poursuivre dans le secteur de la santé?

Le ministre accuse même les grévistes de laisser les patients mourir faute de soins, sans avancer toutefois de bilan chiffré : « Cette grève est d'abord irrégulière, et je veux rappeler : il existe une trêve sociale signée par tous les syndicats, et ils savent ce qu'ils touchent. L'initiative doit venir maintenant de la Coordi-Santé. Le gouvernement est disposé à reprendre les négociations à condition qu'on suspende cette grève qui fait que des Ivoiriens meurent. C'est inacceptable. »

Eugène Aka Aouélé l'affirme : le mouvement est très peu suivi. Et le ministre d'avancer des chiffres : un taux de personnels absents de 19,5 % en moyenne par jour, et de 7,3% seulement de grévistes. Des grévistes présentés comme violents, usant d'intimidation contre leurs collègues non-grévistes, ce qui expliquerait la paralysie des hôpitaux.

En Côte d'Ivoire, Coordi-Santé, qui regroupe une douzaine de syndicats d'agents publics de la santé, se réunit ce samedi pour décider de poursuivre ou d'arrêter la grève dans les établissements publics, mouvement entamé lundi pour demander des indemnités et des revalorisations de primes notamment. Mais dans un communiqué publié cette semaine le gouvernement a fait montre de fermeté. Et hier le ministre de la Santé a enfoncé le clou.

