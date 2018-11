Kenya: La liaison aérienne Bujumbura-Nairobi menacée d'arrêt

Le coup de chaud entre le Kenya et la Chine semble sur le point de passer. A Shanghai, les deux pays ont signé un… Plus »

Vendredi soir, Kenya Airways s'est déclaré « surprise et déçue par cette décision » et a donc décidé de stopper les ventes de billets. Les vols vont se poursuivre sur les modèles Embraer, pour les clients qui ont déjà des tickets, mais cette ligne historique, jamais suspendue même au temps de la guerre civile, est désormais en danger de mort.

Le ministère burundais des Transports n'est en effet pas content parce que ce nouveau type d'avion n'a pas de Classe Affaires. Or le gouvernement exige que ses hauts représentants soient traités selon des normes correspondant à leur rang. En clair, voyager dans un certain confort.

