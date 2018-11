Mali: La première étape du DDR commence timidement

Nouvelles révélations sur l'assassinat de nos deux confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon il y… Plus »

Si ce programme est en retard, c'est parce que la question des grades reste sensible. Après deux réunions à Bamako ce jeudi, au moins une inquiétude a été résolue : les bataillons du MOC garderont leurs grades acquis dans les groupes non-étatiques lors de leur intégration dans l'armée, à condition de passer les tests, l'enregistrement biométrique et l'audition devant la Commission des droits de l'homme.

Gao, Kidal et Tombouctou sont les premières localités ciblées par ce programme de démobilisation, désarmement et réinsertion des anciens rebelles, qui jusqu'au 30 novembre concerne les éléments des patrouilles mixtes, les MOC.

Au Mali, la première étape de la démobilisation, le désarmement et la réinsertion (le DDR) des anciens combattants a commencé timidement, notamment à Gao et Kidal, au nord du pays. Les premiers combattants ont été enregistrés. Alors que mardi 6 novembre la cérémonie de lancement du programme de DDR s'était déroulée sans engouement.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.