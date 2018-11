Algérie: Imagerie médicale - Les progrès technologiques enregistrés au pays exigent plus d'efforts en matière de formation

Oran — Les progrès enregistrés par l'Algérie en matière de développement technologique de l'imagerie médicale nécessitent davantage d'efforts dans le domaine de la formation, a estimé, samedi à Oran, le président de l'Association algérienne des manipulateurs en imagerie médicale.

"L'Algérie enregistre d'importantes avancées en matière de développement technologique des équipements de l'imagerie médicale. Toutefois, ces progrès nécessitent davantage d'efforts de formation continue et adéquate", a souligné, à l'APS, Samir Kechout, en marge de la 1ère journée régionale de l'ouest sur "la radioprotection".

Le même responsable a estimé que les personnels s'occupant de l'imagerie médicale dans les établissements de santé publics et privés, restent insuffisants et ne couvrent pas les besoins en la matière, d'où la nécessité de renforcer la formation.

"La manipulation de l'imagerie médicale est une technologie de pointe qui nécessite une formation appropriée et continue. Elle doit se faire en diapason des technologiques acquises", a-t-il relevé, appelant les instituts de médecine et les écoles paramédicales à développer leurs capacités de formation et à prendre en charge le recyclage des personnels en exercice.

"L'harmonie entre le niveau de la formation et la propriété technologique de l'équipement garantit une qualité d'imagerie médicale interprétable", a soutenu le président de cette association, créée en 2017, ajoutant qu'il s'agit également d'une mesure de protection aussi bien pour le manipulateur que pour le patient.

Regroupant des spécialistes de radiologie et d'imagerie médicale et des experts en équipements technologies dédiés à ce domaine médical, cette rencontre, coïncidant avec la journée internationale de la radiologie et l'imagerie médicale, a pour objectif de contribuer à la formation continue des manipulateurs des équipements.

Le contrôle qualité en radiologie, la protection du personnel féminin et des grossesses contre les radiations dans le milieu médical et les diapositifs de radioprotection en médecine nucléaire, sont parmi les thèmes abordés lors de cette rencontre, abritée par l'EHU "1er novembre" d'Oran.