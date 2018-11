Algérie: Ghouini appelle la population à adhérer en masse à la prochaine opération électorale

Quatre bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites vendredi… Plus »

Saluant les décisions de lever le gel sur un nombre important de projets, notamment dans les secteurs de l'éducation et la santé, le président du Mouvement El-Islah a exhorté, toutefois, le gouvernement à mettre en place une nouvelle politique d'emploi à même de "protéger les catégories névralgiques", en privilégiant le système d'emploi "fixe et stable" pour assurer "plus de justice sociale et de bien être aux citoyens".

S'exprimant à l'occasion d'une rencontre avec les cadres et militants de son parti, organisée à la salle de cinéma de la ville de Beni-Slimane (est de Médéa), Filali Ghouini a affirmé qu'une "forte implication du citoyen peut contribuer à faire aboutir le processus de partenariat politique national susceptible de parvenir à un large consensus autour des grandes questions qui engagent l'avenir du pays et de la société".

